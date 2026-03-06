Aktorka zaginęła we Wrocławiu Źródło: Google Earth

Policja odnalazła ciało poszukiwanej aktorki Magdaleny Majtyki na terenie Biskupic Oławskich. Wcześniej w tej okolicy znaleziono jej auto. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci. Okoliczności i przyczyny śmierci 41-latki będzie wyjaśniać policja pod nadzorem prokuratora.

Policja informowała, że kobieta w środę, 4 marca, oddaliła się z miejsca zamieszkania we Wrocławiu i do piątku nie nawiązała kontaktu z rodziną. W czasie poszukiwań funkcjonariusze apelowali do osób, które mogły pomóc w ustaleniu miejsca jej pobytu. Do tego apelu przyłączył się też mąż kobiety.

W piątek po południu policja poinformowała w komunikacie, że odnaleziono jej ciało.

Magdalena Majtyka była aktorką teatralną i filmową oraz choreografką z Wrocławia. Grała między innymi w takich filmach jak "Pan Samochodzik i templariusze" oraz serialach: "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", "Breslau", "1670", "Skazana" czy "Na dobre i na złe".

