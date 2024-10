Koniec z wieżowcami we Wrocławiu? Radni zabronili budowy wyżej niż do szóstego piętra. Chodzi o budynki, które powstają w ramach tak zwanej ustawy Lex Deweloper. Przepis wejdzie w życie jeszcze w listopadzie. Miasto mówi o "stępieniu nieracjonalnych pomysłów niektórych inwestorów". Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.

Nowe bloki tak, ale nie wieżowce - Wrocław zmienił zasady w ramach ustawy Lex Deweloper. Chodzi o budowanie osiedli na terenach poprzemysłowych na specjalnych warunkach.

- Wynika to z potrzeby ograniczenia nadmiernych apetytów niektórych inwestorów – mówi Michał Guz z biura prasowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Chodzi o projekty, które według miasta, do miasta nie pasowały. - Zdarzały się pomysły niektórych inwestorów bardzo nieracjonalne, na wznoszenie 14 kondygnacji, gdzie absolutnie okoliczna infrastruktura nie była na to przygotowana – wskazuje Michał Guz.

Spór radnych Wrocławia

Temat podzielił radnych. - Teraz nagle wprowadzamy standardy. To jest jakiś żart – mówi radny Michał Kurczewski z Prawa i Sprawiedliwości. - Nie wiem, jakie są intencje wprowadzenia tych standardów, ale mam poważane wątpliwości, co do tych intencji i co do traktowania inwestorów we Wrocławiu – dodaje.

- Zawsze jest lepiej późno, niż wcale. A nigdy nie jest za późno, żeby cywilizować standardy zagospodarowania przestrzennego w mieście – uważa radny Robert Suligowski z Koalicji Obywatelskiej.

Zgodnie z ustawą Lex Deweloper, można budować nawet do 21 kondygnacji. Radni stolicy Dolnego Śląska obniżyli jednak limit do siedmiu (parter i sześć pięter).

- To trochę smutne, bo z góry ogranicza się podaż nowych terenów budowlanych we Wrocławiu, a warto powiedzieć, że tylko w ciągu ostatniego roku tereny budowlane we Wrocławiu wzrosły prawie o 15 procent, co pokazuje, że ich brakuje – twierdzi wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich Konrad Płochocki.

- Już zrealizowaliśmy trzy inwestycje i nagle wprowadza się w tym zakresie zmiany. To jest nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych – podkreśla Łukasz Kasztelowicz, przewodniczący klubu PiS w Radzie Miejskiej Wrocławia.

- Aby stępić pomysły niektórych inwestorów, zdecydowaliśmy się właśnie na wprowadzenie tych kryteriów – wyjaśnia Michał Guz.

- My nie zabraniamy budować wieżowców we Wrocławiu. Nie zabraniamy rozwijać rynku deweloperskiego ponad siedem kondygnacji – przekonuje wiceprezydent Wrocławia Michał Młyńczak.

Zasady, które będą obowiązywać od początku listopada, nie dotyczą wszystkich inwestycji, ale tych, które mają powstać na zasadach specustawy deweloperskiej.

Kielce pną się w górę

Budowanie wieżowców to już trend - nie tylko w największych aglomeracjach. Kielce już wydały zgodę na kilka budynków sporo powyżej 10 pięter. Na stole są kolejne projekty.

- Stoimy na stanowisku, że w dzisiejszych czasach lepsze jest zagęszczanie zabudowy niż rozlewanie się miasta na tereny peryferyjne, bo to też wiąże się dla miasta z konkretnymi kosztami w zakresie usług publicznych – zwraca uwagę prezydentka Kielc Agata Wojda.

- Tak naprawdę, z punktu widzenia przede wszystkim ekologii, nasze miasta na pewno będą się pięły coraz wyżej – mówi Konrad Płochocki.

Radni Katowic i Rzeszowa zgadzają się na wieżowce

W Katowicach radni też są za wieżowcami, ale w centrum - na obrzeżach już niekoniecznie. W tym tygodniu zdecydują, czy zgodzą się na jeden z budynków.

- Radni przyglądają się temu, co proponują inwestorzy i jakie są oczekiwania strony społecznej. Na ten moment wydaje się, że wniosek zostanie odrzucony, jednak budzi wiele wątpliwości – stwierdza radny Katowic Łukasz Borkowski.

Wiele kontrowersji budzi też drapacz chmur w Rzeszowie. Ma 41 pięter, a zgodę wydała poprzednia władza.

- Miasto chce iść w tę stronę, że faktycznie nie zabroni całkowicie zabudowy tak wysokiej – mówi Katarzyna Leśko, dyrektorka wydziału architektury Urzędu Miasta Rzeszowa. Wskazuje, że należy "jednak robić to w sposób przemyślany i przede wszystkim konkursami urbanistycznymi".

Nie zawsze ma być wysoko, choć zawsze na wysokim poziomie.

