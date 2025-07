Ważył niecałe 10 kilogramów. "Gdyby nie długa sierść, wyglądałby jak szkielet"

Pies ważył niecałe 10 kilogramów, był skrajnie wychudzony Źródło: TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu - profil prawdziwy/Facebook

Pracownicy wrocławskiego schroniska otrzymali informację o półrocznym psie od zaniepokojonych sąsiadów, których zmartwiła jego kiepska kondycja fizyczna. Gdy pojechali na miejsce okazało się, że zwierzę ważyło niecałe 10 kilogramów i było skrajnie wychudzone.

"Otrzymaliśmy informację, że w jednym z wrocławskich mieszkań przebywa pies, którego stan budzi niepokój sąsiadów. Udaliśmy się na miejsce w pierwszym możliwym terminie. Po uzyskaniu informacji od zgłaszających chcieliśmy zweryfikować sytuację psiaka. Okazało się jednak, że mamy do czynienia z faktycznie niedożywionym i apatycznym sześciomiesięcznym owczarkiem belgijskim. Zwierzę waży niecałe 10 kg i gdyby nie długa sierść, to wyglądałby jak szkielet..." - poinformowało na początku lipca wrocławskie schronisko dla zwierząt.

Czworonóg został odebrany właścicielowi. Trafił do schroniska, gdzie nabiera sił. "Zwierzę zostało odebrane z uwagi na BCS 1/9 i stan bezpośrednio zagrażający jego życiu. Właściciel to zresztą osoba, która ma problemy zdrowotne uniemożliwiające spełnienie potrzeb psa - do tego takiej, a nie innej rasy" - przekazało schronisko.

Aleksandra Cukier ze schroniska dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu w rozmowie z tvn24.pl dodała, że pies przebywa obecnie w schronisku i nabiera sił.

- Badamy go, odżywiamy. Jego waga jest już lepsza, niż w momencie odbioru - podkreśla.

Szuka nowego domu

Po leczeniu pies będzie szukał nowego domu. - To bardzo miły i kontaktowy psiak, który uczy się świata - podkreśla Cukier.

Jak zaznacza, pies jest przedstawicielem konkretnej rasy, dlatego nowy właściciel musi być osobą świadomą i gotową do podjęcia sumiennej pracy z czworonogiem i poświęcenia czasu na jego wychowanie.