Wbiegł do ogródka, a później, rozbijając szybę w drzwiach, do domu. Dzik poturbował kobietę

Stłuczeniami, ranami i złamanym nosem - tak zakończyło się dla mieszkanki Wrocławia spotkanie z dzikiem. Zwierzę najpierw wbiegło do ogródka kobiety, a później do domu. Dzika, prawdopodobnie tego, który zaatakował kobietę, udało się już odłowić.

5 lutego w godzinach popołudniowych do jednego z domów na wrocławskich Maślicach wpaść miał dzik. Jak opisuje "Gazeta Wrocławska" sforsował furtkę i tak dostał się na teren ogrodzonego ogródka. Następnie dzik miał wbiec do domu, rozbijając szybę w drzwiach tarasowych. Oszołomione zwierzę wybiegło na dwór.