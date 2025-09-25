Uderzenie w nielegalny hazard. W rękach policji 16 automatów

Nielegalny hazard we Wrocławiu. Policja zabezpieczyła 16 automatów Źródło: KMP we Wrocławiu

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego weszli jednocześnie do czterech punktów na terenie miasta. Ich celem były miejsca, w których - według ustaleń - miały działać nielegalne automaty do gier hazardowych.

Na miejscu znaleziono łącznie 16 urządzeń. Według ustaleń policjantów, maszyny działały niezgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych.

Policja zlikwidowała cztery nielegalne salony, zabrała 16 automatów Źródło: KMP we Wrocławiu

Milionowe kary i zatrzymania

"W sprawie zatrzymano dwie osoby - 22-letnią kobietę oraz 39-letniego mężczyznę. Przypomnijmy, że za posiadanie nielegalnych automatów i innego sprzętu umożliwiającego prowadzenie gier hazardowych grożą surowe kary w wysokości 100 tysięcy złotych od jednego urządzenia" - informuje asp. szt. Anna Nicer z wrocławskiej policji.

Łącznie właściciele mogą zapłacić aż 1,6 mln zł. Grozi im również kara pozbawienia wolności do lat 3.

Policja zabezpieczyła 16 automatów Źródło: KMP we Wrocławiu

