Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Trzy ciosy nożem w plecy. Powiedział, że to była "kulminacja negatywnych emocji"

Mężczyzna zaatakował nożem (zdjęcie ilustracyjne)
Wrocław
Źródło: Google Earth
Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec mężczyzny, który trzykrotnie ugodził nożem swojego znajomego. Do tragedii doszło w listopadzie 2024 roku. Oskarżony przyznał się do winy, tłumacząc swoje zachowanie "kulminacją negatywnych emocji".

Do zdarzenia doszło 10 listopada we Wrocławiu. Jak poinformowała prokuratura, 34-letni Tommi B. został oskarżony o próbę zabójstwa swojego znajomego. Do zdarzenia doszło 10 listopada 2024 roku we Wrocławiu. Mężczyzna trzykrotnie ugodził ofiarę nożem w plecy, powodując poważne obrażenia, które zagrażały życiu. Pokrzywdzony doznał m.in. uszkodzenia płuca i krwotoku wewnętrznego, a jego stan wymagał natychmiastowej interwencji medycznej. Dzięki szybkiej pomocy udało się go uratować.

"W trakcie przesłuchania z udziałem tłumacza języka migowego, Tommi B. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że zdarzenie było konsekwencją kulminacji negatywnych emocji, które żywił do pokrzywdzonego" - informuje Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wielka bójka po imprezie, śmierć po ugodzeniu nożem

Wielka bójka po imprezie, śmierć po ugodzeniu nożem

Kujawsko-Pomorskie
Atak nożem podczas awantury górali. Właściciel wypożyczalni oskarżony

Atak nożem podczas awantury górali. Właściciel wypożyczalni oskarżony

Kraków

34-latek trafił do tymczasowego aresztu. Za zarzucany mu czyn grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.

TVN24 HD. Oglądaj na żywo
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD. Oglądaj na żywo

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
WrocławAtak nożownika
Czytaj także:
Akcja strażaków w szkole na Mokotowie
Groźna substancja w szkole. Strażacy musieli skuwać posadzkę
WARSZAWA
Zniszczenia w Strefie Gazy
Biuro premiera Izraela: zawieszenie broni po ratyfikowaniu porozumienia
Świat
Morze Czerwone
"Ekstremalne zdarzenie" ukształtowało Morze Czerwone
METEO
Waldemar Żurek
Żurek pokazał projekt ustawy. Apeluje do prezydenta
Polska
Marwan al-Barghusi
Kim jest palestyński "więzień numer jeden"
Świat
Patrol Straży Granicznej (zdjęcie ilustracyjne)
Przepłynęli rzekę, chcieli się dostać do Niemiec
Lublin
shutterstock_2637727779
Microsoft wstrzymuje podwyżki dla części klientów. Polska na liście
BIZNES
2807_depresja_anoreksja
"By pokazać, że są piękni". Skąd biorą się zaburzenia odżywiania?
Anna Bielecka
Ciała dwóch mężczyzn w mieszkaniu
Sąsiedzi od dłuższego czasu ich nie widzieli, dwaj mężczyźni nie żyją
Łódź
Śmiertelny wypadek rowerzysty
"Wjechał w jadącą przed nim rowerzystkę". Kobieta zginęła
WARSZAWA
imageTitle
Osiągnął sukces na EuroBaskecie, teraz zaskakuje. "Cieszę się, że nie jestem zatrudniony w klubie"
EUROSPORT
shutterstock_148351589
Co piąta osoba na świecie pali papierosy. Niepokojące trendy w najmłodszych grupach
Piotr Wójcik
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Nocna prohibicja od dziś w całym Wrocławiu
Wrocław
Przystań rybacka w Piaskach nad Zalewem Wiślanym
Tajemnicza choroba po zjedzeniu ryby z Zalewu Wiślanego. Co trzeba o niej wiedzieć?
Tomasz Słomczyński
shutterstock_2459938417
Obawy o płatności i benzynę na stacjach. Sankcje USA weszły w życie
BIZNES
Wśród wyrzucanych odpadów znajdowały się między innymi lepik, papa i wełna mineralna
Nielegalne składowisko odpadów, kierowca zatrzymany na gorącym uczynku
Lublin
Żandarmeria Wojskowa
Kradzież paliwa i próba potrącenia żandarma. Żołnierze z zarzutami
Olsztyn
Bertold Kittel
"To są rzeczy, którymi będziemy żyli przez całą kadencję prezydenta Nawrockiego"
Polska
Tajfun Halong na zdjęciach satelitarnych
Największe opady od dekad, wiatr o sile niszczącej domy
METEO
Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali osiem osób
Tu produkowano amfetaminę, osiem osób zatrzymanych
WARSZAWA
Radosław Sikorski
"Z Rosją można negocjować. Wystarczy zrobić to w dwóch etapach"
Polska
imageTitle
Fręch pożegnała się z Wuhan Open. Dwukrotnie prowadziła 4:1
EUROSPORT
Metale ziem rzadkich, kopalnia, zakład przetwórstwa, fabryka, lit w Australii Zachodniej
Chiny nagle ograniczają eksport metali ziem rzadkich
BIZNES
shutterstock_2643597827
Przeciw byli Obama i Biden. Trump wraca do kontrowersyjnej inwestycji
BIZNES
Nielegalne papierosy zatrzymane na Lotnisku Chopina
To miały być tabletki do zmywarek. Państwo mogło stracić miliony
WARSZAWA
Mężczyzna na hulajnodze potrącił dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
Na jednej hulajnodze jechały do szkoły. 14-latki potrącił samochód
Szczecin
Zaginiona Małgorzata z Inowrocławia
Małgorzata zaginęła blisko 20 lat temu. Brytyjscy śledczy badający sprawę znaleźli ludzkie szczątki
Kujawsko-Pomorskie
Zimno
Kiedy spadnie śnieg? Analiza
Arleta Unton-Pyziołek
imageTitle
Imponujący dorobek Niemca w NHL. Złamał kolejną granicę
EUROSPORT
Piotr Alexewicz
Polacy w drugim etapie Konkursu Chopinowskiego. Zaczyna Piotr Alexewicz
Maciej Wacławik
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica