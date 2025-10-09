Trzy ciosy nożem w plecy. Powiedział, że to była "kulminacja negatywnych emocji"

Wrocław Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło 10 listopada we Wrocławiu. Jak poinformowała prokuratura, 34-letni Tommi B. został oskarżony o próbę zabójstwa swojego znajomego. Do zdarzenia doszło 10 listopada 2024 roku we Wrocławiu. Mężczyzna trzykrotnie ugodził ofiarę nożem w plecy, powodując poważne obrażenia, które zagrażały życiu. Pokrzywdzony doznał m.in. uszkodzenia płuca i krwotoku wewnętrznego, a jego stan wymagał natychmiastowej interwencji medycznej. Dzięki szybkiej pomocy udało się go uratować.

"W trakcie przesłuchania z udziałem tłumacza języka migowego, Tommi B. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że zdarzenie było konsekwencją kulminacji negatywnych emocji, które żywił do pokrzywdzonego" - informuje Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

34-latek trafił do tymczasowego aresztu. Za zarzucany mu czyn grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.

