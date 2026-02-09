Logo strona główna
Wrocław

Trzy ciężarówki stanęły w ogniu. "Czuć było smród benzyny"

Spalone ciężarówki, Wrocław
Wrocław
Źródło: Google Earth
W sobotę w nocy spłonęły trzy ciężarówki zaparkowane przy ulicy Kłokoczyckiej we Wrocławiu. Jeden z pracowników firmy, do której należą pojazdy, podejrzewa podpalenie. Sprawę bada policja.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do zdarzenia doszło w sobotę, 7 lutego o godzinie 1.21 we Wrocławiu.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o palących się pojazdach ciężarowych na ulicy Kłokoczyckiej. Na miejsce zostały wysłane dwa zastępy straży pożarnej. W chwili dojazdu dwie ciężarówki był całe objęte ogniem, a trzecia zaczynała się palić. Wszystko zostało ugaszone i nie było osób poszkodowanych - przekazał kpt. Damian Górka, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Spalone ciężarówki, Wrocław
Spalone ciężarówki, Wrocław
Źródło: Jojo/Kontakt24

Z Kontakt24 skontaktował się internauta, pracujący w firmie, do której należą spalone pojazdy.

- Gdy przyjechałem rano do pracy, okazało się, że dwie kabiny wywrotek były całe spalone. W trzeciej z nich, która nie była do końca zniszczona, czuć było zapach benzyny, stąd wniosek, że mogło być to podpalenie. Wszystko działo się w nocy. Niestety nikt nie widział, co się stało. Sprawa została zgłoszona na policję - przekazał.

Spalone ciężarówki, Wrocław
Spalone ciężarówki, Wrocław
Źródło: Jojo/Kontakt24

Sprawą zajmuje się policja.

- Dostaliśmy informację, że są spalone samochody. Został powołany biegły z zakresu pożarnictwa, żeby wyjaśnić czy tam doszło do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku czy w wyniku działania osób trzecich - przekazał tvn24.pl komisarz Wojciech Jabłoński, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Spalone ciężarówki, Wrocław
Spalone ciężarówki, Wrocław
Źródło: Jojo/Kontakt24
Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko, lk

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jojo/Kontakt24

