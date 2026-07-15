Wrocław Tragiczny finał poszukiwań 24-letniej modelki Oprac. Michał Malinowski |

Do zdarzenia doszło we Wrocławiu Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jessika zaginęła w poniedziałek, 13 lipca, około godziny 21. Wyszła z domu bez dokumentów i telefonu komórkowego. Od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Zgłoszono jej zaginięcie.

Policjanci z komisariatu Wrocław-Fabryczna opublikowali komunikat i apelowali do Wrocławian o przekazywanie informacji.

Finał poszukiwań okazał się tragiczny. - Ciało 24-latki znaleziono w jednym ze zbiorników wodnych we Wrocławiu - powiedziała tvn24.pl aspirant sztabowy Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmierci 24-latki. Na tym etapie postępowania śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich.

Jessica była modelką z Wrocławia. Występowała także na scenie jako piosenkarka.

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