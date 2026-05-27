Wrocław Syreny, ewakuacja i akcja służb. Wrocław sprawdza gotowość na kryzys

Po godzinie 9.00 w całym Wrocławiu rozległ się dźwięk syren alarmowych. Jak podkreślają władze miasta, uruchomiono je w trybie treningowym, by sprawdzić działanie i zasięg systemu ostrzegania mieszkańców.

Mieszkańcy otrzymali również alert RCB o treści: "Uwaga! Dziś w godz. 9.00–14.00 na terenie Wrocławia odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój!".

To element ćwiczeń "Nadodrze 2026 - Bezpieczne Osiedle", realizowanych w ramach programu "Bezpieczny Wrocław".

Scenariusz ćwiczeń obejmuje m.in. alarmowanie i ostrzeganie mieszkańców, organizację ewakuacji, funkcjonowanie miejsc tymczasowego pobytu oraz współdziałanie służb w sytuacjach nadzwyczajnych. To także okazja, by zobaczyć, jak w praktyce wygląda przygotowanie miasta na współczesne zagrożenia.

Ewakuacja i symulacja ataku

Ćwiczenia zaczęły się na terenie Dworca Nadodrze. - Zgodnie z założeniami scenariusza - na terenie jednego z obiektów infrastruktury krytycznej we Wrocławiu doszło do ataku z powietrza. W związku z tym atakiem podjęto decyzję o uruchomieniu sygnałów alarmowych w całym mieście. W tym zakładzie pracownicy tuż po alarmie udali się do schronu. Na skutek uderzenia tego drona doszło do pożaru. Oprócz tego ten dron był nośnikiem substancji toksycznych, wywołujących podrażnienie śluzówek i skóry - informuje Joanna Bisiecka-Szymczak z Centrum Zarządzanie Kryzysowego.

Część mieszkańców Nadodrza została ewakuowana z zagrożonego terenu. W jednym z pobliskich budynków zasymulowano skażenie osób. - Te osoby muszą być zdekontaminowane, czyli skażenie obecne na skórze i ubraniach musi zostać usunięte - mówi o scenariuszu ćwiczeń Krzysztof Krupa z Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Miasto sprawdza gotowość na kryzys

Po odwołaniu alarmu rozpoczęto kolejne etapy działań. - Po odwołaniu alarmu pracownicy zakładu wyszli ze schronu, a strażacy mogli przystąpić do gaszenia pożaru. Podróżni na Dworcu Nadodrze udali się wcześniej do tunelu i pozostawali tam do czasu zakończenia alarmu. Po dekontaminacji osoby są transportowane komunikacją miejską do miejsc tymczasowego zakwaterowania, gdzie otrzymają pomoc humanitarną - dodaje Joanna Bisiecka-Szymczak.

Ćwiczenia mają pozwolić na ocenę procedur, współpracy służb i wskazanie ewentualnych słabych punktów systemu.

- Podczas dzisiejszych ćwiczeń sprawdzamy różne systemy i procedury, które funkcjonują. Przede wszystkim uruchomienie syren. Dodatkowo będziemy realizować wspólne zadanie związane z ewakuacją z zagrożonego terenu - relacjonuje Bartłomiej Bajak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

