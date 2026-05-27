Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Syreny, ewakuacja i akcja służb. Wrocław sprawdza gotowość na kryzys

|
Ćwiczenia służb we Wrocławiu
Ćwiczenia służb we Wrocławiu. W mieście zawyją syreny
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Syreny alarmowe od rana wyją we Wrocławiu, ale to tylko ćwiczenia. Miasto sprawdza, jak służby i mieszkańcy poradzą sobie w sytuacji kryzysowej - w scenariuszu jest między innymi ewakuacja i działania po fikcyjnym pożarze zakładu.

Po godzinie 9.00 w całym Wrocławiu rozległ się dźwięk syren alarmowych. Jak podkreślają władze miasta, uruchomiono je w trybie treningowym, by sprawdzić działanie i zasięg systemu ostrzegania mieszkańców.

Mieszkańcy otrzymali również alert RCB o treści: "Uwaga! Dziś w godz. 9.00–14.00 na terenie Wrocławia odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój!".

To element ćwiczeń "Nadodrze 2026 - Bezpieczne Osiedle", realizowanych w ramach programu "Bezpieczny Wrocław".

Scenariusz ćwiczeń obejmuje m.in. alarmowanie i ostrzeganie mieszkańców, organizację ewakuacji, funkcjonowanie miejsc tymczasowego pobytu oraz współdziałanie służb w sytuacjach nadzwyczajnych. To także okazja, by zobaczyć, jak w praktyce wygląda przygotowanie miasta na współczesne zagrożenia.

Ćwiczenia służb we Wrocławiu
Ćwiczenia służb we Wrocławiu
Źródło zdjęcia: TVN24

Ewakuacja i symulacja ataku

Ćwiczenia zaczęły się na terenie Dworca Nadodrze. - Zgodnie z założeniami scenariusza - na terenie jednego z obiektów infrastruktury krytycznej we Wrocławiu doszło do ataku z powietrza. W związku z tym atakiem podjęto decyzję o uruchomieniu sygnałów alarmowych w całym mieście. W tym zakładzie pracownicy tuż po alarmie udali się do schronu. Na skutek uderzenia tego drona doszło do pożaru. Oprócz tego ten dron był nośnikiem substancji toksycznych, wywołujących podrażnienie śluzówek i skóry - informuje Joanna Bisiecka-Szymczak z Centrum Zarządzanie Kryzysowego.

Klatka kluczowa-459018
Ewakuacja, dekontaminacja i syreny. Ćwiczenia służb we Wrocławiu
Źródło: TVN24

Część mieszkańców Nadodrza została ewakuowana z zagrożonego terenu. W jednym z pobliskich budynków zasymulowano skażenie osób. - Te osoby muszą być zdekontaminowane, czyli skażenie obecne na skórze i ubraniach musi zostać usunięte - mówi o scenariuszu ćwiczeń Krzysztof Krupa z Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Ćwiczenia bezpieczeństwa we Wrocławiu
Ćwiczenia bezpieczeństwa we Wrocławiu
Źródło zdjęcia: TVN24

Miasto sprawdza gotowość na kryzys

Po odwołaniu alarmu rozpoczęto kolejne etapy działań. - Po odwołaniu alarmu pracownicy zakładu wyszli ze schronu, a strażacy mogli przystąpić do gaszenia pożaru. Podróżni na Dworcu Nadodrze udali się wcześniej do tunelu i pozostawali tam do czasu zakończenia alarmu. Po dekontaminacji osoby są transportowane komunikacją miejską do miejsc tymczasowego zakwaterowania, gdzie otrzymają pomoc humanitarną - dodaje Joanna Bisiecka-Szymczak.

Ćwiczenia służb we Wrocławiu
Ćwiczenia służb we Wrocławiu
Źródło zdjęcia: TVN24

Ćwiczenia mają pozwolić na ocenę procedur, współpracy służb i wskazanie ewentualnych słabych punktów systemu.

- Podczas dzisiejszych ćwiczeń sprawdzamy różne systemy i procedury, które funkcjonują. Przede wszystkim uruchomienie syren. Dodatkowo będziemy realizować wspólne zadanie związane z ewakuacją z zagrożonego terenu - relacjonuje Bartłomiej Bajak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Klatka kluczowa-459771
Służby ćwiczą reakcję na atak i zagrożenie chemiczne
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
Sanna Marin i Wołodymyr Zełenski w Kijowie
Była premier Finlandii: Putin mówił o swoich zamiarach, nie potraktowaliśmy tego wystarczająco poważnie
Jacek Tacik
40 min
tymieniecka_wojtyla_scl
Alarmowała o pedofilii. Co zrobił papież?
Tajemnica korespondencji
26 min
pc
Nigdy nie byli dziećmi. Z traumą żyją do dziś
Depresja systemu
Udostępnij:
Tagi:
WrocławAlert RCB
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
"Znalazłam dziki szyb". Czy w Polsce ropy jest "w huk"?
Ropy jest "w huk", ale "po co ma być tanio". A jak jest?
Michał Istel
Kierujący uciekał przed trzema radiowozami ulicami Zgierza i Łodzi
Sceny jak z filmów w Zgierzu i Łodzi. Szaleńczy pościg
Łódź
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą i zabił 18-latkę. Jest wyrok
Katowice
Donald Trump w Stanach Zjednoczonych
Rada Pokoju Trumpa bez funduszy. "Nie wpłynął ani jeden dolar"
BIZNES
Jarosław Kaczyński
Kaczyński komentuje decyzję prezydenta
Polska
Zaginiony Krzysztof Dymiński
Wyszedł z domu i zaginął. Rodzice od trzech lat szukają Krzysztofa Dymińskiego
WARSZAWA
36-letni David G. w sądzie w Paryżu
Skandal w paryskich przedszkolach. Co mówią "spójne zeznania" dzieci
Świat
policja zatrzymanie
Grupa "szybko zbudowała hierarchię". Jest nagranie z zatrzymanymi
Polska
Łatwogang
Łatwogang idzie o krok dalej i apeluje do rządzących. "Nie damy rady"
Zdrowie
Donald Tusk
Tusk zabrał głos. "Pójdziecie siedzieć"
Polska
Wjechała pod pociąg mimo STOP
Wjechała w jadący pociąg, w aucie były dzieci. Nagranie
Opole
Konkret_nie ruszać Automat kaucyjny do zwrotu butelek
"Fiskus idzie po butelki". Ministerstwo wyjaśnia
Zuzanna Karczewska
Marcin Romanowski
To tam może przebywać Romanowski. Ustalenia służb
Włodzimierz Czarzasty
"Jajko z niespodzianką" wraca do prezydenta. Czarzasty zdecydował
Polska
starsza osoba emeryt emerytka sypialnia lozko shutterstock_2280880799
Wstydliwa przypadłość? Problem może dotyczyć dwóch i pół miliona Polaków
Zdrowie
12995532
Nie pomógł nawet papież. Ferrari zalicza spadki po premierze
BIZNES
Sekretarz zdrowia USA, Robert F. Kennedy Jr
"Typowy dzień na Florydzie". Sekretarz zdrowia opublikował nagranie
Świat
Protest naukowców przed Sejmem
"To prawdopodobnie największy protest sektora nauki w III RP"
WARSZAWA
pap_20150609_0US
Jest kolejny areszt w sprawie fałszywych alarmów
Maciej Duda, Kuba Koprzywa
Polska Białoruś granica zapora mur straż graniczna 14.11.2025
12 strzałów w kierunku migrantów. Decyzja sądu w sprawie żołnierza
Lublin
Korea Starbucks Protest
Klienci tłuką kubki, podpalają logo firmy. Miliarder próbuje ratować sytuację
Świat
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Ruch prokuratury
Polska
Pożar w Obornikach
Pożar hali. 40 zastępów straży pożarnej w akcji
Wielkopolska
syria damaszek shutterstock_2586758907
Odkryto tajny program broni chemicznej. Zatrzymano 18 osób
Automat do zwrotu butelek i puszek
System kaucyjny zostanie rozszerzony. Ministra: to już pewne
BIZNES
opera narodowa warszawa - BOKEH STOCK shutterstock_1589246212
Zamieszanie z biletami w operze. Widzowie są oburzeni
WARSZAWA
Amerykanie zachwycają się polskim kompotem
Infuencerki odkryły kompot. "Za jakiś czas trafi do Polski jako trend premium"
Polska
kobieta kasjerka sklep shutterstock_2764373869
Dorabianie do emerytury. Od 1 czerwca nowe limity
BIZNES
Nvidia
Najbogatsza firma świata zainwestuje miliardy. Tajwan na celowniku
BIZNES
Młoda samica delfina zwyczajnego osiedliła się u wybrzeży miasta Saint-Jean-de-Luz we Francji
Została wykluczona ze stada, szuka kontaktu z ludźmi. Eksperci są zaniepokojeni
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica