Strzelał do niego z wiatrówki, mężczyzna stracił oko

Do zdarzenia doszło we Wrocławiu

Michał F. kilka razy strzelił z pistoletu pneumatycznego w kierunku obywatela Rumunii. Bił go też i kopał. Mężczyzna trafił do szpitala, stracił oko.

- Michał F., lat 32, podejrzany jest o to, że w dniu 15 marca 2025 roku na terenie jednej z galerii handlowych we Wrocławiu kilkukrotnie strzelił z posiadanego pistoletu pneumatycznego w kierunku obywatela Rumunii, a następnie bił go rękami i kopał po całym ciele - poinformowała Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

CZYTAJ TEŻ: Próbował rozjechać pieszych w centrum Głogowa. Trafił w ręce policji

Pokrzywdzony - jak podaje prokuratura - doznał obrażeń w postaci rany postrzałowej gałki ocznej. Konieczne było usunięcie oka.

- Obrażenia te spowodowały u pokrzywdzonego uszczerbek na zdrowiu w postaci innego ciężkiego kalectwa - przekazała Stocka-Mycek.

Przyznał się do winy

Michał F. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, wskazując w wyjaśnieniach, że działał w obronie własnej. Za zarzucany czyn podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Został tymczasowo, na trzy miesiące, aresztowany.