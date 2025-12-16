Wyrzucili oszczędności przez okno

Próba oszustwa metodą "na policjanta" we Wrocławiu. Pieniądze wróciły do właścicieli Źródło: KMP Wrocław

W czwartek, 11 grudnia, w godzinach wieczornych funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki zapobiegli oszustwu metodą "na policjanta".

Wcześniej małżeństwo seniorów z Wrocławia odebrało telefon od mężczyzny podającego się za policjanta. Oszust przekonał 68-letniego rozmówcę, że prowadzone są czynności w związku z rzekomym dostarczeniem im przez listonosza fałszywych banknotów. Aby uwiarygodnić swoją historię, polecił seniorowi bez rozłączania połączenia - zadzwonić na numery alarmowe 997 i 112, co miało potwierdzić jego tożsamość.

Senior, by ratować oszczędności, miał spakować "wszystkie pieniądze, jakie ma w szufladzie".

"W wyniku manipulacji małżeństwo spakowało gotówkę, w kwocie ponad 51 tys. złotych, do reklamówki a następnie - zgodnie z poleceniami oszusta - wyrzucili przez okno" - informuje wrocławska policja.

Policjanci odzyskali gotówkę

Na ich szczęście policjanci dowiedzieli się o próbie oszustwa. Dzięki ich reakcji udało się odzyskać całą gotówkę, którą starszy mężczyzna wyrzucił przez okno. Pieniądze wróciły już do właścicieli.

- To nie osoby poszkodowane nas zawiadomiły. W ramach naszych działań wiedzieliśmy, że może dojść do takiej sytuacji, dlatego pojawił się tam patrol. Udało się odzyskać mienie, zanim oszust, który chciał odebrać paczkę, się pojawił. Trwają czynności zmierzające do zatrzymania sprawców oszustwa - przekazała asp. szt. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

