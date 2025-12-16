Logo strona główna
Wyrzucili oszczędności przez okno

Wyrzucił gotówkę przez okno, bo uwierzył oszustom
Próba oszustwa metodą "na policjanta" we Wrocławiu. Pieniądze wróciły do właścicieli
Źródło: KMP Wrocław
Spakowali wszystkie pieniądze, jakie mieli w domu i wyrzucili przez okno, bo tak im kazał "policjant". Mieli szczęście, bo o próbie oszustwa dowiedzieli się prawdziwi policjanci. Pieniądze wróciły do małżeństwa seniorów.

W czwartek, 11 grudnia, w godzinach wieczornych funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki zapobiegli oszustwu metodą "na policjanta".

Wcześniej małżeństwo seniorów z Wrocławia odebrało telefon od mężczyzny podającego się za policjanta. Oszust przekonał 68-letniego rozmówcę, że prowadzone są czynności w związku z rzekomym dostarczeniem im przez listonosza fałszywych banknotów. Aby uwiarygodnić swoją historię, polecił seniorowi bez rozłączania połączenia - zadzwonić na numery alarmowe 997 i 112, co miało potwierdzić jego tożsamość.

Senior, by ratować oszczędności, miał spakować "wszystkie pieniądze, jakie ma w szufladzie".

"W wyniku manipulacji małżeństwo spakowało gotówkę, w kwocie ponad 51 tys. złotych, do reklamówki a następnie - zgodnie z poleceniami oszusta - wyrzucili przez okno" - informuje wrocławska policja.

Policjanci odzyskali gotówkę

Na ich szczęście policjanci dowiedzieli się o próbie oszustwa. Dzięki ich reakcji udało się odzyskać całą gotówkę, którą starszy mężczyzna wyrzucił przez okno. Pieniądze wróciły już do właścicieli.

- To nie osoby poszkodowane nas zawiadomiły. W ramach naszych działań wiedzieliśmy, że może dojść do takiej sytuacji, dlatego pojawił się tam patrol. Udało się odzyskać mienie, zanim oszust, który chciał odebrać paczkę, się pojawił. Trwają czynności zmierzające do zatrzymania sprawców oszustwa - przekazała asp. szt. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. 

Milion złotych zostawili przed drzwiami
Milion złotych zostawili przed drzwiami

Kraków
Policja ostrzega przed oszustwami "na wnuczka" i "na policjanta"
Policja ostrzega przed oszustwami "na wnuczka" i "na policjanta"
Źródło: KRP V
