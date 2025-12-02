Pożar w szkole we Wrocławiu. Ewakuowano ponad 320 osób

Do zdarzenia doszło we Wrocławiu

Do zdarzenia doszło we wtorek, 2 grudnia o godzinie 14 w niepublicznej szkole podstawowej przy ul. Pautscha 9 we Wrocławiu.

Jak przekazało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, w niepublicznej szkole podstawowej przy ul. Pautscha 9 doszło do pożaru w rozdzielni elektrycznej. Dyrektor placówki natychmiast zarządził ewakuację - 323 osoby opuściły budynek.

Pożar został szybko ugaszony, nikomu nic się nie stało. Szkoła pozostanie zamknięta do czasu usunięcia awarii.

