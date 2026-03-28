Pożar i ewakuacja budynku, jedna osoba ranna

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o pożarze przy ulicy Prądzyńskiego we Wrocławiu.
Zdarzenie potwierdził kapitan Damian Górka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. - O godzinie 14:13 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu na parterze budynku mieszkalnego przy ulicy Prądzyńskiego - przekazał.
- W tej chwili trwa akcja oraz ewakuacja mieszkańców. Na ten moment mam informacje o jednej osobie poszkodowanej - poinformował.
Strażak zaznaczył, że pożar został już opanowany i zablokowano drogi jego rozprzestrzeniania. - Na miejscu pracuje obecnie siedem zastępów straży pożarnej - dodał.
Źródło: Kontakt24, TVN24
