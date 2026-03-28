Pożar i ewakuacja budynku, jedna osoba ranna

Pożar we Wrocławiu
Pożar budynku mieszkalnego we Wrocławiu
Jedna osoba została ranna w pożarze budynku mieszkalnego we Wrocławiu. Na miejscu jest siedem zastępów straży pożarnej. Mieszkańcy zostali ewakuowani. Jak informują strażacy, ogień został już opanowany.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o pożarze przy ulicy Prądzyńskiego we Wrocławiu. 

Zdarzenie potwierdził kapitan Damian Górka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. - O godzinie 14:13 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu na parterze budynku mieszkalnego przy ulicy Prądzyńskiego - przekazał. 

Pożar we Wrocławiu
Pożar we Wrocławiu
Źródło: Kontakt24/ Łukasz

- W tej chwili trwa akcja oraz ewakuacja mieszkańców. Na ten moment mam informacje o jednej osobie poszkodowanej - poinformował. 

Strażak zaznaczył, że pożar został już opanowany i zablokowano drogi jego rozprzestrzeniania. - Na miejscu pracuje obecnie siedem zastępów straży pożarnej - dodał. 

Autorka/Autor: est

Źródło: Kontakt24, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Łukasz

Czytaj także:
imageTitle
Cenne zwycięstwo Polaków w grze o awans na Euro
EUROSPORT
Viktor Orban na wiecu w mieście Gyor
Orban wygwizdany na własnym wiecu. Sikorski komentuje
Świat
Dagestan
Setki tysięcy odbiorców bez prądu, władze ogłosiły stan wyjątkowy
METEO
Balon spadł pod Mińskiem Mazowieckiem
W lesie pod Mińskiem Mazowieckim spadł balon. Sprawdzają, co przenosił
WARSZAWA
"Przemoc karmi się milczeniem" (zdj. ilustracyjne)
Nie chciał wypuścić byłej partnerki z mieszkania i groził jej śmiercią
WARSZAWA
Po lewej samochód Łukasza Różańskiego
Znany bokser ranny wy wypadku: muszę się teraz pozbierać zdrowotnie, psychicznie też nie jest łatwo
Rzeszów
HEgCErGWgAAQaDN
Ukraina zawarła umowę z dwoma krajami
BIZNES
imageTitle
"Ilia z planety Malinin". Zrehabilitował się za igrzyska, awans Samojłowa
EUROSPORT
W Paryżu udaremniono zamach na Bank of America
Udaremniono zamach na amerykański bank w centrum Paryża
Świat
hawana kuba shutterstock_2708972419
"Nie jedź". Najwyższy stopień ostrzeżenia dla egzotycznego kierunku
BIZNES
imageTitle
Świątek podjęła decyzję w sprawie występu w Billie Jean King Cup
EUROSPORT
Wezwano ratowników medycznych
28-latek zaatakował kobietę, potem ranił siebie
Rzeszów
Deszcz ze śniegiem, opady mieszane
Taki będzie przełom marca i kwietnia w pogodzie
METEO
imageTitle
Klopp i Dudek nie zapomnieli o Stochu. Ależ niespodzianka
EUROSPORT
001_Prezydent Karol Nawrocki_Spotkanie z Generałami_26-03-2026_MWB25557
Prezydent "chciał pokazać ministrowi"? Szef MON reaguje
Polska
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Od kiedy tańsze paliwo na stacjach? Jest data
BIZNES
Plama na jezdni krajowej "siódemki" w Łomiankach
Przez rozlaną masę bitumiczną zamknęli jezdnię
WARSZAWA
Pożar hali produkcyjnej w Chełmnie
Groźny pożar zakładu. Silne zadymienie. Zawalił się dach
Kujawsko-Pomorskie
jaja jajka wielkanoc pieniadze shutterstock_2283619677
Dodatkowy dzień na świąteczne zakupy
BIZNES
Bielik
Bielik wpadł do kanału. Pływały tam aligatory
METEO
imageTitle
Wpadł do wąwozu, nikt go nie widział. Następnego dnia się wycofał
EUROSPORT
imageTitle
Sabalenka zagra o Sunshine Double. O której wielki finał z Gauff?
EUROSPORT
"Nawet Maczeta tu honory czyni". Uwaga, to AI
"Nawet Maczeta tu honory czyni". Wirtualny pogrzeb Chucka Norrisa
Jakub Zulczyk
imageTitle
Legenda piłki stanowczo reaguje na doniesienia o chorobie. "Jeszcze nie teraz"
EUROSPORT
Strażacy ratują kota
Strażacy uratowali kota z płonącego budynku
Poznań
sen zegarek shutterstock_2674805173
Tej nocy przestawimy zegarki
BIZNES
Panorama centrum Warszawy
Wieczorem zgaśnie iluminacja Pałacu Kultury i Nauki
WARSZAWA
Katamarany płynące na Kubę
Odnaleźli zaginione statki, które płynęły na Kubę
Świat
Metropolita łódzki kard. Konrad Krajewski
"Niech nasza Łódź podoba się Panu Bogu"
Łódź
imageTitle
Alcaraz wybrał Polskę. Będzie łapał oddech w luksusie rodem z Gdańska
EUROSPORT
