Pożar i ewakuacja budynku, jedna osoba ranna

Pożar budynku mieszkalnego we Wrocławiu

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o pożarze przy ulicy Prądzyńskiego we Wrocławiu.

Zdarzenie potwierdził kapitan Damian Górka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. - O godzinie 14:13 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu na parterze budynku mieszkalnego przy ulicy Prądzyńskiego - przekazał.

- W tej chwili trwa akcja oraz ewakuacja mieszkańców. Na ten moment mam informacje o jednej osobie poszkodowanej - poinformował.

Strażak zaznaczył, że pożar został już opanowany i zablokowano drogi jego rozprzestrzeniania. - Na miejscu pracuje obecnie siedem zastępów straży pożarnej - dodał.