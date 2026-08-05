Wrocław Potrącił kobietę z wózkiem z bliźniakami i uciekł. Szukają rowerzysty Oprac. Svitlana Kucherenko |

Rowerzysta potrącił kobietę z wózkiem we Wrocławiu i uciekł Źródło wideo: KMP we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: Wrocławska policja

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Do wypadku doszło 31 marca około 14.27 na ulicy Dubois we Wrocławiu. Jak informuje policja, rowerzysta poruszał się drogą dla rowerów od strony ulicy Kurkowej w kierunku ulicy Pomorskiej, jadąc pod prąd.

"W wyniku niezachowania ostrożności potrącił prawidłowo przechodzącą pieszą z wózkiem przez wyznaczone przejście dla pieszych, w wyniku czego wózek z dziećmi przewrócił się. Rowerzysta nie udzielił pomocy i odjechał z miejsca zdarzenia" - opisuje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

Potrącił kobietę z wózkiem i uciekł Źródło zdjęcia: Wrocławska policja

Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin. Przeprowadzili szereg czynności, jednak do tej pory nie udało się ustalić i zatrzymać sprawcy.

Jak podaje policja, mężczyzna był szczupłej budowy ciała, miał na sobie czarną kurtkę i czapkę oraz ciemne spodnie. Miał także charakterystyczną żółtą torbę do dostarczania jedzenia. Śledczy ustalili również, że był to obcokrajowiec.

Potrącił kobietę z wózkiem i uciekł Źródło zdjęcia: Wrocławska policja

Proszą o pomoc

Policjanci publikują teraz zdjęcia osoby, która "może mieć bezpośredni związek ze zdarzeniem lub posiadać istotne informacje w tej sprawie". Osoby, które rozpoznają mężczyznę, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Wrocław-Ołbin pod numerami telefonów 47 87 140-36, 47 87 121 21 lub 47 87 143 06, najbliższą jednostką policji albo pod numerem alarmowym 112.