Politykom prawicy nie spodobał się tydzień języków obcych. "Szkoła to nie pole do manipulacji"

Tydzień języków obcych to cykliczna impreza, która odbywa się w Szkole Podstawowej nr 40 przy ulicy Sołtysowickiej we Wrocławiu. Jak czytamy na stronach placówki, inicjatywa ma na celu promocję nauki języków poprzez zabawę i kontakt z kulturami obcymi. W jej ramach organizowane są dni poświęcone poszczególnym krajom - Włochom, Hiszpanii, Anglii, w tym przebieranki w barwy narodowe, warsztaty oraz sesje zdjęciowe w fotobudkach.

Krytyka posłów prawicy

29 października zorganizowano dzień Niemiec. Uczniowie byli proszeni o ubranie się w kolory czarny, czerwony i złoty lub założenie akcesoriów w tych barwach. I właśnie po tej informacji w sieci pojawiły się wpisy dwóch prawicowych posłów, którzy sugerowali swoimi postami, że wrocławska placówka "germanizuje dzieci". "Dzieci we Wrocławiu muszą ubrać się w kolory niemieckiej flagi. Zespół Przedszkolno-Szkolny nr 4 organizuje 'Dzień Niemiec'. Będzie niemiecka fotobudka i zabawa…" - napisał w mediach społecznościowych poseł Prawa i Sprawiedliwości Maciej Małecki. Z kolei poseł Konfederacji Roman Fritz na portalu X, opublikował wpis, w którym napisał, że "wygląda na to, że powoli i systematycznie Wrocław zostaje wyzuty z polskości" Oznaczył przy tym Ministrę Edukacji Narodowej Barbarę Nowacką. "Opowiadała ostatnio, że to polscy naziści etc. Stąd nie dziwi inicjatywa lokalnej szkoły. Tę władzę trzeba zmienić i to szybko" - dodał

Zdjęcie uczniów wykonane w ramach "Dnia Niemiec" Źródło: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 we Wrocławiu

Rada rodziców reaguje i wspiera dyrekcję

Na krytykę posłów zareagowała rada rodziców przy szkole podstawowej, która wydała w tej sprawie oświadczenie. "W imieniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 40 pragniemy wyrazić pełne wsparcie dla Dyrekcji i Grona Pedagogicznego w związku z nieuzasadnionymi atakami dotyczącymi obchodów Dnia Języka Niemieckiego w ramach Tygodnia Języków Obcych. Tydzień Języków Obcych to edukacyjna inicjatywa promująca wielokulturowość i naukę języków. Dzieci ubierały się dobrowolnie w kolory flagi - to naturalna forma nauki przez zabawę. Oskarżenia o 'germanizację' są całkowicie bezpodstawne i stanowią manipulację" - czytamy w oświadczeniu. "Wspieramy nauczycieli i dyrekcję w ich profesjonalnej, codziennej pracy. Bronimy dobrego imienia naszej szkoły przed nieuczciwymi atakami. Oferujemy konkretną pomoc - komunikacja z mediami, stanowiska publiczne, wsparcie prawne. Nie pozwolimy na wykorzystywanie edukacji naszych dzieci do politycznych gier. Jako rodzice ufamy szkole i doceniamy wysiłki wkładane w rozwijanie kompetencji językowych i otwartości na świat u naszych dzieci. Szkoła to miejsce nauki, rozwoju i bezpieczeństwa - nie pole do politycznych manipulacji. Jesteśmy gotowi stanąć publicznie w obronie szkoły i wspierać Was we wszystkich niezbędnych działaniach" - podkreśliła w oświadczeniu Rada Rodziców SP 40 we Wrocławiu.

"Wrocław miasto otwarte"

O komentarz próbowaliśmy poprosić dyrekcję szkoły, ale odesłano nas do biura prasowego Urzędu Miasta we Wrocławiu. W komunikacie do nas przesłanym Tomasz Sikora podkreślił, że "Tydzień Języków Obcych organizowany jest już od blisko 20 lat. Obok Dnia Niemieckiego w SP nr 40 organizowane są również dni włoskie, czeskie, brytyjskie, hiszpańskie i wiele innych, dzięki którym uczniowie mogą odkrywać bogactwo kultur Europy oraz rozwijać postawę otwartości i zrozumienia". - Dzieci w ramach tych dni z zaangażowaniem poznają języki, kraje i kultury świata, a udział w inicjatywach – takich jak przebieranie się w barwy flag różnych państw – jest całkowicie dobrowolny, co nadaje im wyjątkowo pozytywny i radosny charakter - przekazał pracownik Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. - Wrocław to miasto otwarte i wielokulturowe - tu mamy np. 27 konsulatów, które tydzień temu z miastem zorganizowały na lotnisku Dzień Paszportu. Każde z 1500 dzieci dostało książeczkowy paszport, w którym zbierało pieczątki w "stoiskach konsularnych" wypełniając różne zadania uczące je tego, co w tych krajach się dzieje, z czego słyną, co jest dla nich charakterystyczne. Chodzili z flagami 27 państw, robili sobie zdjęcia, bawili się dobrze. Tak samo jak organizacja Tygodnia Języków Obcych w tej szkole - podsumował.