Starszy mężczyzna wyszedł ze szpitala, pomylił drogę do domu. Pomógł policyjny pies Mig

Policyjny pies Mig i jego przewodnik, młodszy aspirant Mateusz Jankowski, pomogli dotrzeć do domu 72-letniemu mężczyźnie, który pomylił drogę po wyjściu ze szpitala we Wrocławiu i zabłądził w gęstych zaroślach na pobliskich terenach zielonych. Był wyczerpany i przestraszony, nie potrafił wytłumaczyć rodzinie, gdzie się znajduje. - To kolejny przykład, jak ważna jest służba czworonożnych funkcjonariuszy - podkreślił Krzysztof Marcjan z biura prasowego wrocławskiej policji.