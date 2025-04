Podawał się za ginekologa, oferował nawet leczenie

Wrocławscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który podawał się za lekarza-ginekologa Źródło: KMP we Wrocławiu

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Policjanci zatrzymali 32-latka, który podawał się za ginekologa we wrocławskich klubach i w ten sposób uwodził nowo poznane kobiety. Mężczyzna oferował nawet leczenie i twierdził, że pracuje w szpitalu.

Policjanci z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki apelują do kobiet, które mogły paść ofiarą mężczyzny, który udawał ginekologa, aby zgłaszały się do komisariatu przy ul. Ślężnej 115-129 we Wrocławiu.

"We wrocławskich muzycznych klubach podawał się za ginekologa. Taką wersję przedstawiał kobietom, po to by stać się w ich oczach bardziej atrakcyjnym, imponującym, w efekcie oferował nawet leczenie... W ten sposób miał poznawać kobiety. Mówił, że pracuje we wrocławskim szpitalu" - podaje podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Udawał lekarza ginekologa w klubach Źródło: KMP we Wrocławiu

Usłyszał zarzuty

Funkcjonariusze zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o przestępstwa dotyczące podrabiania dokumentów oraz poświadczania nieprawdy. Usłyszał on zarzuty fałszerstwa intelektualnego oraz używanie dokumentów poświadczających nieprawdę – zawierających fałszerstwo intelektualne. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo prokuratorskie.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo