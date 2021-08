"Doszło do awantury", pobity mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. Poszukują osób z nagrania

Do awantury z udziałem kilku osób doszło w piątek po godzinie 5 rano na terenie Pasażu Niepolda we Wrocławiu. - Dla jednego z nich zakończyło się to, niestety, poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Poszkodowany mężczyzna przebywa obecnie w szpitalu , jego stan jest ciężki - informuje aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.