Nocna prohibicja przynosi efekty. Liczba interwencji spadła o 69 procent Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek, 11 września, Rada Miejska Wrocławia przyjęła uchwałę ograniczającą nocną sprzedaż alkoholu. Uchwała zakłada, że na terenie całej Gminy Wrocław obowiązywać będzie zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych w godzinach nocnych – od 22:00 do 6:00 rano. Ograniczenie nie dotyczy lokali gastronomicznych, w których alkohol spożywany jest na miejscu.

Wnioskodawcą uchwały jest prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Nowe regulacje zastępują wcześniejsze uchwały z 2018 i 2024 roku, które ograniczały sprzedaż alkoholu jedynie w wybranych jednostkach pomocniczych gminy. Tym razem zakaz obejmuje cały Wrocław.

"Dostępność alkoholu w Polsce jest bardzo szeroka, więc to ograniczenie nie powinno mieć odczuwalnych, negatywnych skutków ekonomicznych, ale znaczące skutki społeczne. Ograniczenia w sprzedaży alkoholu sprawdzają się w wielu europejskich krajach, których wzór powinniśmy wykorzystać" – ocenia Dobrosława Binkowska, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Oporów.

Ograniczenie godzin sprzedaży alkoholu w sklepach może przyczynić się do zmniejszenia liczby przypadków jego spożywania w miejscach niedozwolonych oraz do poprawy bezpieczeństwa i porządku nocą.

"Popieramy nocną prohibicję, choćby ze względu na to, jaki bałagan pozostawiają po sobie osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych na naszym osiedlu. Mamy dwa ładne, dobrze wyposażone boiska szkolne, park. Nie chcemy by w tych miejscach wieczorami spożywany był alkohol, który można nabyć w osiedlowych sklepach całodobowych lub tych otwartych do późna" – tłumaczy Janina Pławnicka, przewodnicząca Zarządu Osiedla Grabiszn-Grabiszynek.

"Zakaz wpływa przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa, nie wpływa jednak na spadek dochodów gmin z opłat za korzystanie z zezwolenia" - poinformowała Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

Prohibicja we Wrocławiu

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wykonanie uchwały powierzono prezydentowi miasta.