Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Wrocław

Wrocław ogranicza nocną sprzedaż alkoholu

Wrocław ogranicza nocną sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Nocna prohibicja przynosi efekty. Liczba interwencji spadła o 69 procent
Źródło: TVN24
Rada Miejska Wrocławia przyjęła uchwałę ograniczającą nocną sprzedaż alkoholu. Od teraz w sklepach na terenie miasta nie będzie można kupić napojów alkoholowych między godziną 22:00 a 6:00. Inicjatorem zmian jest prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

W czwartek, 11 września, Rada Miejska Wrocławia przyjęła uchwałę ograniczającą nocną sprzedaż alkoholu. Uchwała zakłada, że na terenie całej Gminy Wrocław obowiązywać będzie zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych w godzinach nocnych – od 22:00 do 6:00 rano. Ograniczenie nie dotyczy lokali gastronomicznych, w których alkohol spożywany jest na miejscu.

Wnioskodawcą uchwały jest prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Nowe regulacje zastępują wcześniejsze uchwały z 2018 i 2024 roku, które ograniczały sprzedaż alkoholu jedynie w wybranych jednostkach pomocniczych gminy. Tym razem zakaz obejmuje cały Wrocław.

Ekspert: "Wyższa akcyza to niższa śmiertelność"

Ekspert: "Wyższa akcyza to niższa śmiertelność"

Zdrowie
Pierwsza noc bez sprzedaży alkoholu. Prohibicja weszła w życie

Pierwsza noc bez sprzedaży alkoholu. Prohibicja weszła w życie

Szczecin

"Dostępność alkoholu w Polsce jest bardzo szeroka, więc to ograniczenie nie powinno mieć odczuwalnych, negatywnych skutków ekonomicznych, ale znaczące skutki społeczne. Ograniczenia w sprzedaży alkoholu sprawdzają się w wielu europejskich krajach, których wzór powinniśmy wykorzystać"  ocenia Dobrosława Binkowska, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Oporów.

Ograniczenie godzin sprzedaży alkoholu w sklepach może przyczynić się do zmniejszenia liczby przypadków jego spożywania w miejscach niedozwolonych oraz do poprawy bezpieczeństwa i porządku nocą.

"Popieramy nocną prohibicję, choćby ze względu na to, jaki bałagan pozostawiają po sobie osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych na naszym osiedlu. Mamy dwa ładne, dobrze wyposażone boiska szkolne, park. Nie chcemy by w tych miejscach wieczorami spożywany był alkohol, który można nabyć w osiedlowych sklepach całodobowych lub tych otwartych do późna" – tłumaczy Janina Pławnicka, przewodnicząca Zarządu Osiedla Grabiszn-Grabiszynek.

"Zakaz wpływa przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa, nie wpływa jednak na spadek dochodów gmin z opłat za korzystanie z zezwolenia" - poinformowała Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

Prohibicja we Wrocławiu

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wykonanie uchwały powierzono prezydentowi miasta.

Autorka/Autor: SK/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Wrocław Alkohol
