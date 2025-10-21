Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Odwołanie odrzucone, wiceprezydent Wrocławia usunięta z Platformy

Wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska
Wrocław
Źródło: Google Earth
Krajowy Sąd Koleżeński Platformy Obywatelskiej wykluczył z partii Renatę Granowską, szefową powiatowych struktur PO we Wrocławiu i wiceprezydent miasta. To oznacza, że podtrzymano decyzję regionalnego sądu koleżeńskiego, od której się odwołała.

Decyzję sądu koleżeńskiego potwierdził szef wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej i wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros we wtorek wieczorem. - Sąd podtrzymał decyzję pierwszej instancji. Chodzi o wykluczenie ze struktur partyjnych - potwierdził Jaros.

Tę informację potwierdziła również sama Renata Granowska. - Zawsze patrzyłam na dobro Wrocławia, na dobro mieszkańców, co też pokazywały moje wyniki wyborcze. Pracuję dla Wrocławia i tak zostanie. Jestem samorządowcem, w mniejszym stopniu politykiem. Wrocław dla mnie jest absolutnie najważniejszy – skomentowała Granowska.

Wzięła udział zdalnie

Krajowy Sąd Koleżeński Platformy Obywatelskiej zebrał się we wtorek wieczorem w Warszawie. Granowska wzięła udział w jego posiedzeniu zdalnie.

Wniosek o wykluczenie Granowskiej ze struktur PO został złożony przez lidera struktur wojewódzkich tej frakcji Michała Jarosa w marcu. Na poziomie regionalnym Granowska została wykluczona z Platformy Obywatelskiej, ale przysługiwało jej odwołanie do instancji krajowej, z którego skorzystała.

Oficjalny powód

Oficjalnym powodem wykluczenia na poziomie regionalnym była decyzja o zawiązaniu koalicji z prezydentem Wrocławia – Jackiem Sutrykiem. Zdaniem Jarosa Granowska zrobiła to bez konsultacji i zgody ze strony struktur partyjnych. Jak przekonywano, tylko władze wojewódzkie mogły zawrzeć taki układ i powinno się to odbywać za ich zgodą, a Granowska postąpiła samowolnie.

Taką argumentację przyjął Sąd Koleżeński Regionu Dolnośląskiego PO, który wykluczył Granowską ze struktur. Sama wiceprezydentka kwestionowała to orzeczenie, podkreślając, że zapadło pod jej usprawiedliwioną nieobecność, co skutkowało brakiem możliwości obrony.

Krajowy Sąd Koleżeński uznał argumenty swojego regionalnego odpowiednika, co oznacza usunięcie Granowskiej z szeregów PO.

Była przewodniczącą we Wrocławiu

Do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez to gremium Granowska pełniła funkcję przewodniczącej zarządu PO we Wrocławiu i powiecie wrocławskim, czyli kierowała Platformą Obywatelską w najważniejszym i najbardziej wpływowym ośrodku Dolnego Śląska. Jednocześnie Granowska sprawuje funkcję wiceprezydenta Wrocławia, a podlegają jej departamenty spraw społecznych oraz kultury i sportu.

Kontrola nad tymi departamentami jest również związana z konfliktem wewnątrz PO. Lokalne media opisywały przekazywanie przez miasto dużych kwot na rzecz klubu piłki ręcznej Śląsk Wrocław, którego prezesem był mąż Granowskiej. Wiceprezydentka Wrocławia przekonywała wówczas, że sama nie podejmowała decyzji o finansowaniu żadnego klubu sportowego. Ten argument został jednak wykorzystany przez adwersarzy Granowskiej, którzy zarzucili jej nepotyzm.

Wiceprezydent Wrocławia usunięta z Platformy Obywatelskiej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wiceprezydent Wrocławia usunięta z Platformy Obywatelskiej

Drugie dno

Według miejskich radnych niezwiązanych z Platformą Obywatelską, sprawa ma również drugie dno. Chodzić ma o walkę o wpływy w strukturach partii. Punktem zapalnym konfliktu między Jarosem a Granowską był wybór przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia. Jaros chciał, aby tę funkcję sprawował Igor Wójcik. Tymczasem w trakcie głosowania nad jego kandydaturą część radnych PO wyłamała się i jej nie poparła. Przewodniczącą została Agnieszka Rybczak, bliska Renacie Granowskiej.

Jak mówią źródła PAP w Radzie Miejskiej Wrocławia, to pokazało, że w składzie klubu PO część radnych jest lojalna Renacie Granowskiej i Jackowi Sutrykowi, a to może grozić polityczną secesją i rozbiciem klubu, co z kolei może skutkować osłabieniem PO w jednym z najważniejszych miast kraju .To jednak – zdaniem źródeł PAP – nie są jedyne potyczki personalne. Według jednego z radnych, z którymi rozmawiała PAP, Jaros miał na początku kadencji obiecać Granowskiej fotel wicemarszałka województwa. Jednak pod wpływem przedłużających się negocjacji koalicyjnych ostatecznie się z pomysłu wycofał, co doprowadziło do rozpoczęcia konfliktu między dwójką polityków. – Michał nie może sobie poradzić z Granowską, która skupiała w ręku władze partyjne we Wrocławiu, dlatego wpadł na pomysł, aby jej się po prostu z partii pozbyć – tłumaczy jeden z radnych miejskich.

Decyzja o wykluczeniu mogła oznaczać komplikacje. Platforma będzie musiała podjąć decyzję, co zrobić z radnymi, którzy nie będą chcieli podporządkować się woli zarządu regionalnego. W tle są dwa scenariusze: secesja i założenie klubu w koalicji z Jackiem Sutrykiem albo porzucenie poparcia dla Renaty Granowskiej.

Jaros przekonuje, że ten pierwszy wariant został zażegnany. – Ja już się spotkałem z radnymi, umówiłem się na następne spotkanie, pracujemy ze sobą. Myślę, że będzie dobrze – powiedział.

Co ze stanowiskiem wiceprezydenta?

Osobną kwestią jest również zachowanie fotela pierwszej wiceprezydent miasta. Jacek Sutryk, jako polityk niezależny, może dowolnie kształtować skład personalny swojego gabinetu i nie musi się oglądać na wewnątrzpartyjne ustalenia.

Granowska nie wykluczyła, że jej przyszłość na stanowisku wiceprezydenta będzie tematem rozmów PO z Jackiem Sutrykiem. – W dzisiejszym świecie chyba wszystkiego można się spodziewać. Natomiast myślę, że bardzo mocno bronię się swoją pracą, swoimi wynikami, poparciem wśród mieszkańców Wrocławia, a nie decyzjami politycznymi, tudzież rozkazami – stwierdziła.

Jak jednak mówi źródło PAP w dolnośląskiej Platformie Obywatelskiej, wszystko wskazuje na to, że – tracąc poparcie partii – Granowska straci też stanowisko .– Mamy zastrzeżone stanowiska dwóch wiceprezydentów w umowie koalicyjnej. Zobaczymy, co będzie, bo umowa obowiązuje. Renata Granowska jest dalej wiceprezydentem, ale już nie z Platformy Obywatelskiej. Pytanie, jak zachowa się Jacek Sutryk – powiedziała osoba z kręgu zarządu regionalnego PO. 

Rozłam we wrocławskiej KO. Sutryk z absolutorium
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rozłam we wrocławskiej KO. Sutryk z absolutorium

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Udostępnij:
TAGI:
WrocławJacek SutrykSamorząd terytorialnyPlatforma Obywatelska
Czytaj także:
Donald Trump
Putin żądał, a Trump naciskał na Zełenskiego. Kolejne źródła potwierdzają
Świat
imageTitle
Rywala z pierwszej dziesiątki Majchrzak miał na widelcu
EUROSPORT
Kometa - C/2025 A6 (Lemmon), 18.10.25
Warto wziąć lornetkę i wypatrywać jej na niebie
METEO
imageTitle
Sześć goli i nokaut Barcelony w Lidze Mistrzów. Fermin zachwycił
EUROSPORT
21 1700 dns cl-0003
"Wiele rynków nam tego zazdrości"
BIZNES
Tomasz Siemoniak
Siemoniak w "Kropce nad i" o "nowym typie agenta". "Nigdy się o nich nie upomną"
Polska
GettyImages-2242416741
FC Barcelona - Olympiakos (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Jesień, chłód, noc, mgła, zimno
Nocą lokalnie zrobi się mgliście
METEO
imageTitle
Gdzie oglądać NBA w Polsce? Plan transmisji w Eurosporcie w październiku i listopadzie
EUROSPORT
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego
Pięć fortepianów, 15 minut. "Każdy walczy o lewą stronę"
Fakty+
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz z prośbą do Tuska. "Jestem do dyspozycji"
Polska
Zabytkowy pomnik Gen. Józefa Bema uszkodzony
Zniszczył zabytek czerwoną farbą. Usłyszał zarzut
WARSZAWA
Jeremy Strong wcieli się w dojrzałego Marka Zuckerberga
To on zagra Marka Zuckerberga w nowym filmie o Facebooku
Kultura i styl
Jan Paweł II i Anna-Teresa Tymieniecka
Korespondencja Jana Pawła II i filozofki. Przez lata znały ją tylko dwie osoby
Szymon Żyśko
Zderzenie kilku aut na krajowej "jedynce"
Zderzenie kilku aut na krajowej "jedynce". Są poszkodowani
Katowice
Życie wraca do miasta Gaza
"System się załamał". Wracają do domów, których już nie ma
Świat
imageTitle
"Huśtawka emocji, wyczerpanie psychiczne". Fręch mówi pas
EUROSPORT
shutterstock_2249385239
Niepokojący trend w polskich firmach. Dotyczy wszystkich sektorów
BIZNES
Wolter został pogryziony przez agresywnego psa
Woltera pogryzł pies w typie amstaffa. Jest postrachem wolskich osiedli
Klaudia Kamieniarz
Tajemniczy obiekt na odludziu
Znaleźli zwęglony, tlący się złom. Może być częścią rakiety
METEO
imageTitle
Ważny ruch Bayernu. "Przywrócił radość z gry"
EUROSPORT
Auto Łotysza było zaparkowane na ulicy Marszałkowskiej. Tam pracowały służby
Próbował dostać się na dach wieżowca. Chce poddać się karze
WARSZAWA
Policja zatrzymała 36-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało w opuszczonym budynku. Nie wiedzą, kto to
Rzeszów
Zaginął 55-letni Grzegorz Samoder z Nowego Sącza
Przesłał rodzinie zdjęcie ze szczytu i zaginął
Kraków
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Plan na zakończenie wojny. Media: Europa i Ukraina przygotowują 12 punktów
Świat
imageTitle
Przykra niespodzianka pod prysznicem. Arsenal przeprasza Atletico
EUROSPORT
Niepokojące statystyki dotyczące wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
"Mamy plagę, koszmar". Rośnie liczba wypadków na hulajnogach powodowanych przez dzieci
WARSZAWA
Zbigniew Bogucki
FAŁSZBogucki: kancelaria prezydenta "najbardziej oszczędna" i zatrudnia najmniej? Nie
Gabriela Sieczkowska
Galerie d'Apollon w Luwrze
Kradzież w Luwrze. Klejnoty nie były ubezpieczone
BIZNES
Uratowany pies
Pies wpadł do głębokiego, niezabezpieczonego szybu
Katowice
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica