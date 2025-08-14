Odpady spoza Polski i toksyczne substancje. Zatrzymali dziewięć osób

CBŚP uderza w przestępców środowiskowych Źródło: CBŚP

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przy wsparciu inspektorów Głównego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz biegłego sądowego z zakresu chemii i toksykologii, sprawdzali kilka miejsc w powiatach: lubińskim, legnickim i wrocławskim.

"W powiecie lubińskim na terenach poeksploatacyjnych oraz rolnych znaleziono odpady komunalne, budowlane i niebezpieczne, które były zakopane pod grubą warstwą betonu. (...) W powiecie legnickim, podczas wykopów ujawniono m.in. zmielone tworzywa sztuczne, szkło, metale nieżelazne oraz substancje niebezpieczne – niektóre odpady posiadały oznaczenia innych krajów, co może wskazywać na ich pochodzenie spoza granic Polski" - informuje Centralne Biuro Śledcze Policji.

CBŚP ujawnia nowe nielegalne składowiska odpadów na Dolnym Śląsku Źródło: CBŚP

Z kolei w powiecie wrocławskim zabezpieczono pojemniki typu mauzer z cieczami, szlamem i substancjami zestalonymi, a także inne odpady komunalne. W każdej z lokalizacji potwierdzono obecność substancji szczególnie niebezpiecznych, takich jak rozpuszczalniki organiczne, żywice i związki ropopochodne.

Zatrzymani za zatruwanie środowiska

"W ramach prowadzonego odrębnego postępowania nadzorowanego przez Prokuraturę Krajową w Łodzi, funkcjonariusze CBŚP i Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie zatrzymali kolejne dziewięć osób powiązanych z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa ta, działająca od 2020 roku na terenie całego kraju, zajmowała się tworzeniem nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych oraz fałszowaniem dokumentacji związanej z ich utylizacją" - wyjaśnia CBŚP.

Niebezpieczne odpady pod betonem Źródło: CBŚP

Wśród zatrzymanych znalazło się ośmiu kierowców ciężarówek, którzy - mając wiedzę o rodzaju przewożonego ładunku - transportowali odpady na nielegalne wysypiska. Dziewiątej osobie przedstawiono zarzuty kierowania grupą przestępczą, sprowadzenia zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób oraz fałszowania dokumentacji odpadowej. Decyzją sądu osoba ta została tymczasowo aresztowana. Zatrzymania te są kontynuacją wcześniejszych działań.

CBŚP zapowiada dalsze działania wymierzone zarówno w organizatorów procederu, jak i osoby uczestniczące w jego realizacji.