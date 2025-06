Nie będzie święceń kapłańskich. Pierwszy raz w historii tego seminarium

Polskie seminaria w kryzysie. "Bycie księdzem nie jest już samo w sobie niczym pozytywnym" Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN

Wrocławskie Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne istnieje od 1947 roku. W 2023 roku ukończyło go 17 duchownych. W zeszłym roku - 10. W tym roku po raz pierwszy w historii tej katolickiej uczelni nie zostanie tam wyświęcony nikt.

Jak powiedział w rozmowie z miejskim portalem wroclaw.pl Maciej Rajfur, rzecznik archidiecezji wrocławskiej, "pusty rocznik" to znak czasów. - To najbardziej bezpośredni efekt spadku powołań do kapłaństwa, który obserwujemy w Polsce już od co najmniej kilkunastu lat. Wyraźnie dotknął on również stolicy Dolnego Śląska - powiedział Rajfur.

Ilu nowych kapłanów w innych archidiecezjach

Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum" miało pierwszy pusty rocznik w 2022, potem znowu w 2024. W tym roku wyświęciło dwóch kleryków.

- Bogu dzięki u nas nie było jeszcze pustego rocznika - słyszymy w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Tam do święceń kapłańskich 14 czerwca przygotowuje się pięciu diakonów.

W tym roku po pięciu nowych kapłanów przybyło także w archidiecezji przemyskiej i gdańskiej. W warszawskiej - 12 (po sześciu diakonów Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego oraz Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego "Redemptoris Mater"). W lubelskiej - dziesięciu. W krakowskiej - ośmiu. W poznańskiej, gnieźnieńskiej, częstochowskiej i katowickiej - po trzech. W białostockiej i szczecińsko-kamińskiej - po dwóch.

"Bycie księdzem nie jest niczym pozytywnym"

- Coraz więcej się od księży oczekuje, coraz mniej wybacza. Ja nie twierdzę, że to coś złego, natomiast niewątpliwie bycie księdzem nie jest już samo w sobie niczym pozytywnym - mówił dwa lata temu w TVN24 ksiądz doktor Jacek Prusak, jezuita i teolog.

- Niekończące się skandale pedofilskie, homoseksualne. To zrujnowało społeczny obraz biskupów i księży. Bez odzyskania utraconej wiarygodności nie ma żadnej szansy, żeby przezwyciężyć kryzys powołań kapłańskich i zakonnych - mówił z kolei ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, kierownik Katedry Etyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jak dodał Kobyliński, kandydatów jest coraz mniej i są coraz gorsi.

Ile jest w Polsce seminariów duchownych

W latach 2003-2024 liczba święceń kapłańskich w polskich seminariach spadła z około 570 do 153. W podobnym okresie liczba przyjęć do seminariów spadła z ponad 1700 do około 300.

Od 2022 roku z powodu coraz mniejszej liczby kandydatów zamknięto w Polsce sześć seminariów duchownych. Obecnie działają 34 seminaria diecezjalne i 29 zakonnych.

Ponadto w ostatnich pięciu latach trzy seminaria zostały zlikwidowane z powodu skandali obyczajowych, między innymi w Sosnowcu.