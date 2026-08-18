Wrocław Na jednym kole i z prędkością ponad 100 kilometrów na godzinę przez miasto Oprac. Svitlana Kucherenko |

30-letni motocyklista jechał na jednym kole Źródło wideo: KMP we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: KMP we Wrocławiu

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Policjanci wrocławskiego ruchu drogowego pełniący służbę nieoznakowanym radiowozem zwrócili uwagę na kierującego motocyklem marki Yamacha.

30-letni motocyklista, jadąc ulicą Legnicką, poruszał się na jednym kole, a dodatkowo znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość. W miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 kilometrów na godzinę, jechał z prędkością 109.

Jechał na jednym kole i ponad dwa razy za szybko Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

Mandaty na trzy tysiące złotych i utrata prawa jazdy

Za przekroczenie prędkości kierujący otrzymał 1,5 tysiąca złotych mandatu i 13 punktów karnych, natomiast za jazdę na jednym kole kolejne 1,5 tysiąca złotych i 10 punktów. Punktów, zgodnie z obowiązującymi od 3 czerwca przepisami, za tego rodzaju wykroczenia nie będzie mógł zredukować poprzez dodatkowe szkolenie.

Funkcjonariusze zatrzymali mu również prawo jazdy na trzy miesiące.