Na jednym kole i z prędkością ponad 100 kilometrów na godzinę przez miasto
Policjanci wrocławskiego ruchu drogowego pełniący służbę nieoznakowanym radiowozem zwrócili uwagę na kierującego motocyklem marki Yamacha.
30-letni motocyklista, jadąc ulicą Legnicką, poruszał się na jednym kole, a dodatkowo znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość. W miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 kilometrów na godzinę, jechał z prędkością 109.
Mandaty na trzy tysiące złotych i utrata prawa jazdy
Za przekroczenie prędkości kierujący otrzymał 1,5 tysiąca złotych mandatu i 13 punktów karnych, natomiast za jazdę na jednym kole kolejne 1,5 tysiąca złotych i 10 punktów. Punktów, zgodnie z obowiązującymi od 3 czerwca przepisami, za tego rodzaju wykroczenia nie będzie mógł zredukować poprzez dodatkowe szkolenie.
Funkcjonariusze zatrzymali mu również prawo jazdy na trzy miesiące.
Źródło: tvn24.pl