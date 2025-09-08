Kokaina i marihuana warte miliony. Troje zatrzymanych

Akcję przeprowadzili funkcjonariusze straży granicznej i policjanci z Lwówka Śląskiego.
- Policjanci przeszukali mieszkania i pojazdy osób podejrzanych. Zabezpieczono prawie 17 kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości prawie 2,8 miliona złotych. Było to ponad 10,6 kilogramów kokainy i blisko sześć kilogramów marihuany - podała major Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowa Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
Oprócz narkotyków służby zabezpieczyły 40 tysięcy złotych w gotówce. Zatrzymano też dwa auta o łącznej wartości 267 tysięcy złotych, wskazano, że zabezpieczenie pieniędzy i samochodów wykonano na poczet zapłacenia przyszłych kar.
Aleksandrowicz przekazała, że zatrzymane osoby usłyszały zarzuty posiadania i wprowadzania oraz usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznych ilości substancji odurzających. Sąd aresztował wszystkich zatrzymanych - dwóch mężczyzn i kobietę - na trzy miesiące.
Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.
