Kokaina i marihuana warte miliony. Troje zatrzymanych

Akcję przeprowadzili funkcjonariusze straży granicznej i policjanci z Lwówka Śląskiego.

- Policjanci przeszukali mieszkania i pojazdy osób podejrzanych. Zabezpieczono prawie 17 kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości prawie 2,8 miliona złotych. Było to ponad 10,6 kilogramów kokainy i blisko sześć kilogramów marihuany - podała major Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowa Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

17 kilogramów narkotyków przejęte przez służby Źródło: KPP w Lwówku Śląskim

Oprócz narkotyków służby zabezpieczyły 40 tysięcy złotych w gotówce. Zatrzymano też dwa auta o łącznej wartości 267 tysięcy złotych, wskazano, że zabezpieczenie pieniędzy i samochodów wykonano na poczet zapłacenia przyszłych kar.

Aleksandrowicz przekazała, że zatrzymane osoby usłyszały zarzuty posiadania i wprowadzania oraz usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznych ilości substancji odurzających. Sąd aresztował wszystkich zatrzymanych - dwóch mężczyzn i kobietę - na trzy miesiące.

Straż Graniczna i policja rozbili narkotykowy proceder Źródło: KPP w Lwówku Śląskim

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.