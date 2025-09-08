Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Kokaina i marihuana warte miliony. Troje zatrzymanych

17 kg narkotyków przejęte przez służby
wyciszenie
Ponad 17 kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości blisko 2,8 mln złotych przejęli funkcjonariusze straży granicznej i policji podczas akcji we Wrocławiu. Zatrzymano trzy osoby podejrzane o handel i posiadanie substancji odurzających.

Akcję przeprowadzili funkcjonariusze straży granicznej i policjanci z Lwówka Śląskiego.

- Policjanci przeszukali mieszkania i pojazdy osób podejrzanych. Zabezpieczono prawie 17 kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości prawie 2,8 miliona złotych. Było to ponad 10,6 kilogramów kokainy i blisko sześć kilogramów marihuany - podała major Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowa Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

17 kilogramów narkotyków przejęte przez służby
17 kilogramów narkotyków przejęte przez służby
Źródło: KPP w Lwówku Śląskim

Oprócz narkotyków służby zabezpieczyły 40 tysięcy złotych w gotówce. Zatrzymano też dwa auta o łącznej wartości 267 tysięcy złotych, wskazano, że zabezpieczenie pieniędzy i samochodów wykonano na poczet zapłacenia przyszłych kar.

Aleksandrowicz przekazała, że zatrzymane osoby usłyszały zarzuty posiadania i wprowadzania oraz usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznych ilości substancji odurzających. Sąd aresztował wszystkich zatrzymanych - dwóch mężczyzn i kobietę - na trzy miesiące.

Straż Graniczna i policja rozbili narkotykowy proceder
Straż Graniczna i policja rozbili narkotykowy proceder
Źródło: KPP w Lwówku Śląskim

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Lwówku Śląskim

Udostępnij:
TAGI:
WrocławNarkotykiStraż GranicznaPolicja
Czytaj także:
Greenpeace Polska
Aktywiście na dnie Bałtyku. Protest przy Nord Stream
Polska
imageTitle
15 dni przygotowań, aby ograć rywala. Tak Alcaraz wykiwał Sinnera
EUROSPORT
Żandarmeria Wojskowa prowadzi czynności przy ulicy Zawiszaków w Rembertowie
Ewakuacja po wybuchu na poligonie. Służby wciąż działają w Rembertowie
Polska
Władimir Putin
"Rosja to miejsce bezprawia". Jest podpis Putina
Świat
Jerozolima strzelanina
Strzały w Jerozolimie, kilka osób zabitych
Świat
Burza, piorun, błyskawica
Gdzie jest burza? Błyska się w części kraju
METEO
Zakład karny
Złamał sądowy zakaz, groził rodzicom podpaleniem. Odpowie też za atak na policjantów
Wrocław
f1a
"Kierowca widmo" w rękach policji
Świat
imageTitle
Raz już historię sportu napisała. Teraz chce dokonać rzeczy bezprecedensowej
EUROSPORT
Prezes NIK Marian Banaś w drodze na konferencję Najwyższej Izby Kontroli w siedzibie NIK w Warszawie
Tysiące poszkodowanych, utopione miliardy. "Dzisiaj takie zawiadomienie oficjalnie zgłosimy"
BIZNES
Erin Patterson
Podała na obiad muchomory. Oto ile lat spędzi w więzieniu
Najnowsze
Akcja CBŚP w Warszawie
Sprzedawali nawet kilkaset działek dziennie. 14 zatrzymanych
WARSZAWA
imageTitle
Pluta już myśli o Turcji: praca nie jest skończona
EUROSPORT
Byli na przejściu granicznych w Terespolu (zdjęcie ilustracyjne)
Odkrycie na Lubelszczyźnie. Prokuratura: to dron
Polska
imageTitle
"Przykra, ale do przewidzenia". Finowie bez złudzeń po porażce
EUROSPORT
Policja zatrzymała 40-letniego obywatela Białorusi
Jest podejrzany o handel bronią i narkotykami. Poszukiwany w Marsylii, zatrzymany w Warszawie
WARSZAWA
Karol Nawrocki na dożynkach w Częstochowie
"Element polityki" Nawrockiego. "Nie dziwi mnie to"
Polska
imageTitle
Zieliński ujawnił kulisy niecodziennej radości po golu
EUROSPORT
Tom Phillips i jego dzieci
Porwał swoje dzieci, od lat pozostawał nieuchwytny. Finał wstrząsającej historii
Świat
imageTitle
"Zszedłem wcześniej, niż było w planie". Lewandowski o zmianie z Finlandią
EUROSPORT
shutterstock_2564282247
Wysoka kara za zakupy na chińskiej platformie
BIZNES
imageTitle
Pogoda rozdawała karty. Zespół Kubicy rozczarowany w Austin
EUROSPORT
imageTitle
Prezydent w szatni piłkarzy. Uściski i gratulacje po zwycięstwie
EUROSPORT
Zaćmienie Księżyca, Lubraniec (Kujawsko-pomorskie)
Srebrny Glob? Nie, czerwony
METEO
Podczas demonstracji popierającej Palestine Action w Londynie policja aresztowała prawie 900 osób
Prawie 900 osób zatrzymanych w czasie protestu
Świat
Układanie nawierzchni na wiadukcie w Rembertowie
Wiadukt nabiera kształtów. Są pierwsze warstwy nawierzchni
WARSZAWA
Nawałnica, burze
Alarmy IMGW, miejscami nawet drugiego stopnia. Uważajmy
METEO
pap_20241215_0OT
"To chore". Co z ludźmi robi edukacja zdrowotna?
Justyna Suchecka
Emilewicz o Małym ZUS plus: przedsiębiorca wybiera - niższe składki czy wyższa emerytura
Olbrzymie straty gospodarki
BIZNES
Kłęby dymu nad Kijowem po zmasowanym rosyjskim ataku
"Kreml ponownie kpi z dyplomacji", "pogrąża się w logice wojny"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica