Fala kulminacyjna we Wrocławiu. Prezydent: na razie nie ma alarmowych sytuacji

Przez Wrocław przechodzi fala kulminacyjna na Odrze. Według najnowszych wskazań stan rzeki wynosi 637 cm. Jest to więcej niż zakładały pierwotne modele, jednak przekazano, że sytuacja w mieście jest stabilna. Prezydent miasta powiedział, że parametry wody są w porządku, jest zdatna do picia. - Infrastruktura krytyczna jest pilnowana i dodatkowo wzmacniana - dodał.

Biuro prasowe urzędu miejskiego przekazało, że według najnowszych wskazań stan Odry wynosi 637 cm. "To więcej niż zakładały pierwotne modele, prognozowane przez IMGW, jednak sama sytuacja w mieście jest stabilna. Na ten moment nie odnotowano incydentów, związanych z nagłymi przelewami Odry" - czytamy.

Na antenie TVN24 prezydent Sutryk powiedział, że przy spłaszczeniach fal powodziowych występuje także jej wydłużenie. - Wały nad wszystkimi rzekami są dłużej zaangażowane, nasiąkają, namakają. W związku z tym mocniej pracują, dlatego są bardziej narażone na przesiąki - zaznaczył. - My to wszystko monitorujemy. Na razie nie ma żadnych alarmowych sytuacji, które zmuszałyby nas do szczególnego działania.

Poranne posiedzenie sztabu kryzysowego

Prezes Wód Polskich na sztabie kryzysowym we Wrocławiu powiedział, że na Odrze brakuje 26 centymetrów (dane z godz. 7.00), żeby uruchomić kanał Odra-Widawa. To pozwoli obniżyć poziom wody w mieście.

Premier Donald Tusk zastrzegł, że jest o wiele za wcześnie, żeby ogłaszać pokonanie powodzi we Wrocławiu. - Wolałbym, żebyśmy wytrzymali nerwowo i starali się możliwie trafnie odgadywać ten trend, abyśmy wrocławian umieli precyzyjnie informować - powiedział.

Prezydent miasta Jacek Sutryk przekazał, że poziom wody na jazie Małgorzata jest na tyle duży, że woda jest przepompowywana z jednej strony na drugą. - Chodzi o to, aby chronić Wrocław przed cofką na rzece Oława. Na terenie miasta jest też wiele oddolnych akcji mieszkańców, którzy umacniają wały przeciwpowodziowe - dodał.

Infrastruktura krytyczna jest zabezpieczona

Sutryk poinformował też, że parametry wody są w porządku, jest zdatna do picia. - Infrastruktura krytyczna jest pilnowana i dodatkowo wzmacniana - dodał.

Prezydent Wrocławia przypomniał, że jeśli chodzi o polder Oławka, są tam dwa zakłady produkcji wody. - Tam też znajduje się ujęcie wody dla Wrocławia, właśnie na Oławie. Przed chwilą dostałem meldunek od prezesa naszego MPWiK, bo to jest ważne w kontekście kontrolowanego zalewania tego polderu, że parametry wody są ok, jest ona zdatna do picia - powiedział Sutryk. - Będziemy ją oczywiście w mniejszych interwałach czasowych badać - dodał.

Poinformował także, że równolegle robione są rezerwy wody przez Centrum Zarządzania Kryzysowego i MPWiK. - Zapewne zwrócę się także o dodatkowe rezerwy wody - powiedział. Wskazał także, że "być może wystąpi potrzeba dodatkowych beczkowozów".

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu przekazało, że woda w kranach jest zdatna do spożycia i jeśli sytuacja ulegnie zmianie, to mieszkańcy od razu zostaną poinformowani.

"Zbiorniki retencyjne są w pełni sprawne, a Port Północ i Port Południe pracują zgodnie z planem. Nie ma zagrożeń pod wiaduktami. Mieszkańcy zgłosili zalania na Stabłowicach, ulicy Jeleniogórskiej, Jodłowickiej, Stanów Zjednoczonych i Grabiszyńskiej"- czytamy w komunikacie MPWiK.

Wrocław Stabłowice 19.09.2024, 06:48 SzymonWroclaw1982/ Kontakt24

Prezydent Wrocławia przekazał również, że odbudowane zostały rezerwy worków i piasku. Poinformował, że w czwartek (19 września) Akademia Wojsk Lądowych z Wrocławia, Wojskowa Akademia Techniczna kończą umacnianie, wzmacnianie wałów na wysokości oczyszczalni ścieków na Janówku. - Ta infrastruktura krytyczna także jest pilnowana i dodatkowo wzmacniania poprzez ten wał - podkreślił.

Wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń zwrócił uwagę, że najważniejszą rzeczą jest monitorowanie stanu fali i wałów. - Z godziny na godzinę przesuwamy swoje działania na miejsca, które były zalane, na odgruzowanie i pomoc mieszkańcom - dodał.

Awiżeń poinformował także o sześciu mobilnych ambulatoriach w województwie. - Na ten moment pierwszy pojedzie do Lądka Zdroju, aby udzielić pomocy medycznej mieszkańcom. To będą dwaj lekarze - powiedział.

Najtrudniejsza sytuacja jest w Marszowicach. Tam przez całą noc trwały prace nad umacnianiem wałów przeciwpowodziowych. Żołnierze WOT wraz z mieszkańcami układali nowe worki z piachem, zabezpieczając okolicę przed zalaniem.

"Prace idą zgodnie z planem, na miejsce sukcesywnie docierają kolejne dostawy piasku" - zapewniło biuro prasowe wrocławskiego ratusza.

Służby i mieszkańcy pracowali przy wałach całą noc

Wrocław 19.09.2024 zdjęcia z godz. 8.00 Daniel Rudnicki/TVN24

Powódź wpływa też na życie kulturalne Wrocławia

Reporter Łukasz Wójcik powiedział na antenie TVN24, że podwyższony poziom wody ma wpływ na kulturalne życie wrocławian. - W Narodowym Forum Muzyki rozmontowano organy i przeniesiono na wyższe poziomy. Teatr Polski czy Opera odwołują albo przesuwają zaplanowane wydarzenia, więc osoby, które miały zaplanowane wyjścia na spektakl czy przedstawienie powinny się upewnić, czy dalej się odbędą - dodał.

CZYTAJ TEŻ: Ewakuacja organów w Narodowym Forum Muzyki

Zmiany w komunikacji miejskiej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu poinformowało, że mieszkańcy zachodnich i wschodnich części Wrocławia muszą liczyć się ze zmianami komunikacyjnymi. Na ten moment zmiany dotyczą kilkunastu linii.

Informacje o zmianach komunikacyjnych można śledzić na stronie przewoźnika i mediach społecznościowych.

Dwa przesiąki na wałach w nocy

- Mamy dwa przesiąki na wale. Jeden został już naprawiony, drugi jest naprawiany. Pracują tu żołnierze, strażacy, ale także bardzo wielu Wrocławian bierze w tym udział. Z całego Wrocławia przyjechali tutaj ludzie i pracują, bronią Wrocławia - powiedział około godziny 2 w nocy Tomasz Sikora z urzędu miejskiego.

- Zarejestrowane zostały dwa przesiąki (w Dolinie Bystrzycy). Nie przelewanie się przez wały, ale po pewnym czasie wały przesiąkają. Zostały tutaj zadysponowane służby – powiedział około godziny 2 w nocy przebywający na miejscu prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

- Rozmawiałem przed chwilą z dowódcą tej operacji po stronie Państwowej Straży Pożarnej. Mówi, że mają sytuację pod kontrolą – dodał.

Jak powiedział dyżurny na stanowisku kierowania komendanta wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, wały cały czas są uszczelniane. - Cały czas na bieżąco uszczelniamy, ale nie przeciekają. Pilnujemy tego - podkreślał dyżurny.

Odra we Wrocławiu 19.09.2024, zdjęcie z godz. 7.00 TVN24

