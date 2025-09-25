Logo strona główna
Wrocław

W zoo urodziły się kapibary. "Dwa rozfikane maluchy"

Dwa maluchy kapibary przyszły na świat w zoo
Wrocław
Dwie młode kapibary przyszły na świat we wrocławskim ogrodzie zoologicznym. Maluchy są zdrowe i aktywne, a ich płeć zostanie ustalona w najbliższych tygodniach. 

We wrocławskim ogrodzie zoologicznym 8 września na świat przyszły dwa maluchy kapibary. "Płeć maluchów poznamy dopiero za jakiś czas, ale obiecujemy - damy znać od razu, gdy tylko uda się ją ustalić" - informuje zoo we Wrocławiu.

Spotkać maluchy na terenie ogrodu można w najcieplejsze godziny dnia, czyli między godziną 12 a 13 , kiedy kapibary najchętniej wygrzewają się w słońcu.

- Wpadajcie do nas poznać świeżo upieczone wrocławianki - dwa rozfikane maluchy kapibary, które przyszły na świat 8 września - zaprasza zoo we Wrocławiu.

Kapibary przyszły na świat w zoo we Wrocławiu
Kapibary przyszły na świat w zoo we Wrocławiu
Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Kapibara – mistrzyni relaksu i wodnych przygód

"Kapibara jest największym gryzoniem świata - dorasta do 130 cm długości i waży nawet 65 kg. Urodzona pływaczka - ma błony między palcami i potrafi wstrzymać oddech aż do 5 minut" - wyjaśniają pracownicy zoo.

Dwa maluchy kapibary przyszły na świat w zoo
Dwa maluchy kapibary przyszły na świat w zoo
Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Kapibary to zwierzę stadne, które żyje w grupach liczących od 10 do 30 osobników, a w czasie suszy potrafi łączyć się w stada nawet do 100 sztuk.

Jak informuje zoo, zwierzęta komunikują się przez piszczenie, chrząkanie, warczenie, a w obliczu zagrożenia cała grupa szczeka, by odstraszyć drapieżnika.

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

