Auto "przeleciało" nad innym, wcześniej potrącona została piesza

Audi potrąciło w pieszą, wzbiło w powietrze i z impetem uderzyło w słup energetyczny

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek, 23 września, około godziny 15 na ulicy Strachocińskiej we Wrocławiu.

- 28-letnia kierująca pojazdem marki Audi, u której doszło do chwilowej niedyspozycji zdrowotnej, zjechała z jezdni na chodnik znajdujący się po prawej stronie i potrąciła pieszą 48-letnią, następnie wjechała na jezdnię i uderzyła w samochód marki Fiat Panda. Ponownie wjechała na chodnik, uderzyła w granitowe donice z roślinnością, od których się odbiła w powietrze. Następnie uszkodziła zaparkowany tam pojazd marki Volkswagen Tiguan, zatrzymała się na słupie energetycznym uszkadzając dwa pozostałe pojazdy - przekazała asp. sztab. Anna Nicer, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Nagranie ze zdarzenia opublikowała w sieci restauracja Shrimp House. Na opublikowanym filmiku widać, jak samochód przelatuje nad zaparkowanym autem i po chwili uderza w słup energetyczny.

Zatrzymano prawo jazdy

Potrącona 48-letnia piesza doznała obrażeń ciała. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek. Kierująca audi została przebadana przez funkcjonariuszy pod kątem stanu psychofizycznego.

- Zatrzymano jej prawo jazdy. Kierująca była trzeźwa, piesza również. Kobiecie grozi do trzech lat pozbawienia wolności - dodała policjantka.

