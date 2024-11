Auto jechało po torowisku pod prąd. Nagranie

Świadek nagrał kierowcę, gdy ten jechał toyotą po torowisku tramwajowym we Wrocławiu. Nagranie trafiło do sieci. Teraz sprawą zajmuje się policja.

Do zdarzenia doszło 7 listopada na torowisku tramwajowym przy alei Hallera we Wrocławiu. Jeden z kierowców uchwycił kamerą samochodową nadjeżdżające z przeciwka auto marki toyota, poruszające się torowiskiem tramwajowym.

Toyota jedzie po torowisku we Wrocławiu

Toyota jedzie po torowisku we Wrocławiu STOP CHAM

Nagranie ze zdarzenia opublikował profil "STOP CHAM" z komentarzem: "Nowy tramwaj we Wrocławiu. Toyotą po torowisku".

Policja zajęła się sprawą

- Widzieliśmy to nagranie i zostało ono przekazane do wydziału ruchu drogowego. Policja prowadzi czynności związane z ujawnieniem tego nagrania — informuje tvn24.pl asp. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.