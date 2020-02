10 oskarżonych, w tym były poseł. "Szkoda na trzy miliony złotych". Aferą we wrocławskim PCK zajmie się teraz sąd

Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu trafił akt oskarżenia przeciwko 10 osobom, które - zdaniem prokuratury - działały na szkodę Polskiego Czerwonego Krzyża. Szkoda mogła wynieść nawet trzy miliony złotych.

- Aktem oskarżenia objętych jest 10 osób, a zarzutów jest wiele, w zależności od udziału poszczególnych oskarżonych w procederze. Główny zarzut dotyczy przestępstwa z art. 296, czyli działania na szkodę Polskiego Czerwonego Krzyża - powiedział Kazimierz Orzechowski, naczelnik II Wydziału do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. I dodał, że szkoda PCK mogła wynieść nawet trzy miliony złotych. Jak poinformował Marek Poteralski, rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu, w sumie prokuratura zarzuca oskarżonym popełnienie 21 przestępstw. - Najważniejszym zarzutem jest wyrządzenie wielkiej szkody majątkowej dolnośląskiemu oddziałowi PCK. Poza tym postawiono oskarżonym także zarzuty przywłaszczenia mienia, a także przestępstwa przeciwko dokumentom - przekazał sędzia. Akt oskarżenia liczy niemal 200 stron, a akta sprawy zajmują 67 tomów.