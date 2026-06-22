Wrocław Półtoraroczne dziecko zatrzasnęło się w aucie. Interweniowała policja Oprac. Svitlana Kucherenko |

Jak reagować, kiedy w aucie jest zamknięte dziecko? Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielę na jednym z parkingów podziemnych na wrocławskich Krzykach. Kobieta przekazała kluczyki do samochodu swojemu półtorarocznemu dziecku do zabawy. W pewnym momencie maluch, znajdując się wewnątrz pojazdu, przypadkowo zatrzasnął drzwi i pozostał sam w aucie.

Zaniepokojona matka wezwała służby. Na miejsce skierowano patrol z Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec. Policjantki zdecydowały o wybiciu szyby od strony kierowcy, co umożliwiło szybkie wydostanie malucha z wnętrza pojazdu. Dzięki temu udało się sprawnie wydostać dziecko z wnętrza pojazdu.

Policjantki wybiły szybę, aby uwolnić dziecko z samochodu Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

Na miejsce przyjechał również zespół ratownictwa medycznego, który zbadał dziecko. Nie odniosło ono żadnych obrażeń i nie wymagało hospitalizacji.

Apel policji

"Przypominamy, aby nigdy nie pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe, nawet na krótki czas. Wysoka temperatura wewnątrz samochodu może w ciągu kilku minut doprowadzić do zagrożenia zdrowia, a nawet życia" - informuje wrocławska policja.

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