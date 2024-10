Strażacy-ochotnicy pomagali powodzianom, teraz sami są w potrzebie

Kiedy wielka woda przerwała tamę i przedostała się do Wlenia, strażacy-ochotnicy ewakuowali mieszkańców, umacniali wały. Jednak nie zdążyli wrócić do remizy na czas, by sami mogli się ewakuować, a w trakcie drogi powrotnej pomagali samochodowi wojskowemu, który utknął w wodzie.

- Kiedy wróciliśmy do remizy nasz samochód ratownictwa technicznego już był zalany. Wtedy zostaliśmy osłabieni o samochód lekki, który wcześniej bardzo nam pomógł w przewożeniu worków, różnego rodzaju pomp, sprzętu. To jest bardzo wielka strata dla nas. Kolejną stratą jest nasz samochód średni, w którym we wtorek uległa awarii autopompa. Jesteśmy teraz w takiej biedzie, że został nam tylko ten duży MAN, którym działamy nawet teraz - mówi w rozmowie z tvn24.pl Tomasz Buciak komendant OSP we Wleniu.