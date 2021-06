Pies na łańcuchu ciągnięty za samochodem. Sołtys oskarżona o znęcanie się

Kilkaset metrów po asfalcie

Tłumaczenia kobiety

Sołtys wsi Wirki częściowo przyznała się do zarzutów. - Powiedziała, że pies jej uciekł, znalazła go w sąsiedniej miejscowości. Mówiła, nie była w stanie wsadzić psa do samochodu, więc przywiązała go łańcuchem. Twierdziła, że obserwowała psa w lusterku jak biegnie, a gdy straciła z nim kontakt wzrokowy, pies zakrwawiony leżał na ziemi, wówczas - jak mówiła - przypadkowa osoba zatrzymała się i pomogła jej wsadzić psa do auta - relacjonował prokurator.