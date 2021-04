Spłonęły dwie hale, powstawały w nich środki do dezynfekcji

24 zastępy straży pożarnej gasiły pożar dwóch hal produkcyjnych w Wilczycach pod Wrocławiem. Powstawały w nich między innymi środki do dezynfekcji. W pożarze nikt nie ucierpiał, dwie osoby ewakuowały się jeszcze przed przybyciem strażaków.

Zgłoszenie o pożarze w Wilczycach służby otrzymały około godziny 5. - Spaliły się dwie hale, w których znajdowały się różne odczynniki chemiczne, między innymi środki do dezynfekcji - informuje Arkadiusz Cytawa z wrocławskiej straży pożarnej. I dodaje, że na miejscu w kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej były 24 zastępy straży pożarnej. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Pożar hali produkcyjnej we Wilczycach pod Wrocławiem

Pożar hali produkcyjnej we Wilczycach pod Wrocławiem TVN24 Wrocław/ Grzegorz Hawałej

Policja wyjaśni przyczyny pożaru

Na miejscu pojawiła się też ekipa chemiczno-ekologiczna, która sprawdza zagrożenia. W płonących halach przebywały dwie osoby, które ewakuowały się same przed pojawieniem służb. Nikt nie odniósł obrażeń. Jak informuje Cytawa ogień udało się zlokalizować i trwa jego dogaszanie. To, jak doszło do wybuchu pożaru ustali teraz policja.