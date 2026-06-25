Wrocław Uciekał przed policją, stracił koło i wjechał do rowu. Nagranie Oprac. Svitlana Kucherenko |

Uciekając, stracił koło i wpadł do rowu Źródło wideo: KPP w Zgorzelcu Źródło zdj. gł.: KPP w Zgorzelcu

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Policjanci ze Zgorzelca zatrzymali 23-letniego kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej na terenie gminy Węgliniec i próbował uciekać.

Funkcjonariusze zauważyli samochód marki Volvo, który poruszał się z dużą prędkością. Gdy wydali sygnały do zatrzymania, kierowca je zignorował i zaczął uciekać. Najpierw jechał drogą gruntową, potem wjechał do lasu, a następnie wrócił na drogę asfaltową.

W pewnym momencie z auta odpadła jedna z opon. "Kierujący stracił panowanie nad Volvo i wjechał do przydrożnego rowu" - informuje policja w Zgorzelcu.

Stracił koło, gdy uciekał przed radiowozem Źródło zdjęcia: KPP w Zgorzelcu

Z samochodu wysiadło dwóch mężczyzn, którzy próbowali uciekać pieszo. Obaj zostali zatrzymani. Kierującym okazał się 23-latek, natomiast pasażerem był 29-letni mężczyzna - obaj mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

Pijany i pod wpływem narkotyków

"Sprawdzenie 23-latka w dostępnych bazach danych wykazało, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami. Badanie alkomatem potwierdziło, że znajdował się pod wpływem alkoholu, a tester narkotykowy wykazał obecność metamfetaminy w jego organizmie" - informuje policja.

Uciekając przed policją, stracił koło Źródło zdjęcia: KPP w Zgorzelcu

Dodatkowo policjanci ustalili, że 23-latek jest podejrzewany o kradzież trzech katalizatorów o wartości ponad 3 tysięcy złotych.

Teraz odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, kierowanie pod wpływem alkoholu i narkotyków, jazdę bez uprawnień oraz kradzieże. Grozi mu do 5 lat więzienia.

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