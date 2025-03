W szkole uczniowie strzelali z broni pneumatycznej

Wałbrzych Źródło: Google Earth

Do jednej ze szkół w Wałbrzychu (Dolnośląskie) uczniowie przynieśli broń pneumatyczną na metalowe kulki. Strzelali do drzwi i do szyby. Jedna osoba została ranna w nogę. Sprawą dwóch chłopaków w wieku 15 i 16 lat zajmie się sąd rodzinny.

Do zdarzenia doszło w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

- Dostaliśmy zgłoszenie od dyrekcji szkoły o dewastacji mienia i stworzeniu zagrożenia dla innych osób. Uszkodzone zostały drzwi w toalecie i szyba. Jedna osoba została ranna w nogę. Dwóch chłopaków, w wieku 15 i 16 lat, usłyszało zarzuty zniszczenia mienia i narażenia innych osób na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życie. Jeden z nich, który trafił w nogę kolegi, dostał też zarzut uszkodzenia ciała. Zabezpieczona została broń pneumatyczna, na którą nie trzeba mieć zezwolenia - poinformował kom. Marcin Świeży oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Sprawa została przekazana do sądu rodzinnego.