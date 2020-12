W ośrodku wychowawczym zmarł 16-latek. "Został uderzony prawdopodobnie w splot słoneczny"

Co dalej zdecyduje sąd rodzinny

Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Jednak na pomoc było już za późno. Pomimo reanimacji chłopak zmarł. - Gdy zakończą się czynności związane z zabezpieczaniem dowodów - najprawdopodobniej jeszcze w czwartek - materiały zostaną przekazane do sądu rodzinnego i dla nieletnich - mówi Orepuk. I dodaje, że to właśnie sąd rodzinny będzie rozstrzygał, co dalej ze sprawą. Wszystko dlatego, że chłopak, który miał zadać cios, ma mniej niż 17 lat. - Sąd będzie rozstrzygał, jak zakwalifikować zdarzenie, co było przyczyną śmierci nastolatka i co było przyczyną zdarzenia - podkreśla prokurator.