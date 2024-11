Pijany uciekał przed policją, wioząc córkę

W niedzielę, 3 listopada, około godz. 13:40 na ulicy Wieniawskiego, funkcjonariusze policji w Wałbrzychu zauważyli samochód marki Audi. Sposób jazdy kierowcy wskazywał na to, że mógł być on pijany. Policjanci postanowili to sprawdzić w trakcie kontroli drogowej. Kierowca na widok radiowozu gwałtownie zmienił pas ruchu i zaczął uciekać ulicami Wałbrzycha.

Miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie

Kierującym audi okazał się 47-letni mieszkaniec Wałbrzycha, który dodatkowo w aucie wiózł 11-letnią córkę. Na szczęście, dziewczynka nie odniosła poważniejszych obrażeń. Po przebadaniu mężczyzny okazało się, że ma on ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili również, że kierowca nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem.

Wałbrzyszanin trafił do policyjnego aresztu. W poniedziałek zostaną mu postawione zarzuty. 47-latek odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, narażenie na niebezpieczeństwo 11-latki, jazdę bez uprawnień do kierowania pojazdami oraz spowodowanie kolizji, za co grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Musi się także liczyć z wieloletnim zakazem prowadzenia pojazdu oraz przepadkiem swojego samochodu.