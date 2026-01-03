Logo strona główna
Wrocław

Trudne warunki w Tatrach i Karkonoszach, zamknięte szlaki

Morskie Oko
Pogoda na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Silny wiatr powoduje zawieje i zamiecie śnieżne w Tatrach. Niełatwa sytuacja jest również w Karkonoszach, gdzie zamknięto dwa popularne szlaki. Zarówno w Tatrach jak i Karkonoszach występuje zagrożenie lawinowe.

Warunki do uprawiania turystyki są trudne – ostrzega Tatrzański Park Narodowy (TPN). Silny wiatr powoduje zawieje i zamiecie śnieżne. Obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego.

Jak informuje TPN, w partiach leśnych na szlakach mogą zalegać drzewa powalone przez wiatr. Będą one sukcesywnie usuwane. W wyższych partiach Tatr wiele szlaków jest pozawiewanych śniegiem, a miejscami ich przebieg jest niewidoczny. W formacjach wklęsłych utworzyły się głębokie zaspy, z kolei na grzbietach wiatr wywiewa śnieg, odsłaniając lód i skały. Miejscami jest bardzo ślisko. Na Kasprowym Wierchu temperatura wynosi 14 stopni mrozu, a pokrywa śnieżna ma 44 cm. W Dolinie Pięciu Stawów Polskich leży już 92 cm śniegu.

Dolina Pięciu Stawów Polskich
Dolina Pięciu Stawów Polskich
Źródło: pogoda.topr.pl

Dodatkowym utrudnieniem jest niski pułap chmur w partiach graniowych, co ogranicza widzialność i zwiększa ryzyko utraty orientacji w terenie. Służby TPN podkreślają, że poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz właściwego doboru trasy. Do wysokogórskich wędrówek niezbędne jest także posiadanie odpowiedniego sprzętu zimowego, w tym raków, czekana, kasku oraz lawinowego ABC. Od 1 grudnia do 15 maja zamknięte są odcinki szlaków: Przełęcz w Grzybowcu – Wyżnia Kondracka Przełęcz, Dolina Tomanowa – Chuda Przełączka oraz Dolina Pięciu Stawów Polskich – Świstówka Roztocka – Morskie Oko. Ponadto od 20 grudnia do odwołania, ze względów bezpieczeństwa, zamknięty jest żółto znakowany szlak od górnej stacji kolejki linowej na Kasprowym Wierchu do kopuły szczytowej.

Morskie Oko
Morskie Oko
Źródło: pogoda.topr.pl

W Tatrach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. TOPR zwraca uwagę na depozyty nawianego śniegu, które stanowią obecnie główne zagrożenie. Zalegają one na starej, twardej i zlodowaciałej warstwie.

W Karkonoszach zamknęli dwa szlaki

Szlaki turystyczne w Karkonoszach są bardzo śliskie, miejscami występują na nich lód i zaspy - poinformowali ratownicy z Karkonoskiej Grupy GOPR. Zamknięte są dwa popularne szlaki. Od piątku obowiązuje 1. stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy z Karkonoskiej Grupy GOPR poinformowali w opublikowanym w sobotni poranek komunikacie, że na szlakach w szczytowych partiach Karkonoszy jest bardzo ślisko. Temperatura wynosi od -15 do -11 stopni Celsjusza. Rano widoczność jest ograniczona do 30 metrów. Choć nie ma opadów, występują mgła i pełne zachmurzenie, a zachodni wiatr na grzbietach może osiągać prędkość powyżej 100 km/h.

GOPR informuje również o zamknięciu dwóch popularnych wśród turystów szlaków: czerwonego w Kotle Łomniczki (od Schroniska nad Łomniczką do Domu Śląskiego) i Drogi Jubileuszowej na Śnieżkę. Z kolei w dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura wynosi od -5 do -3 stopni Celsjusza, jest bezwietrznie, zachmurzenie jest małe, a widoczność dobra. Ratownicy jednak i tu radzą uważać, bo szlaki są śliskie oraz oblodzone i występują na nich zaspy. Od piątku dla Karkonoszy obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. To z powodu świeżej warstwy śniegu, która pojawiła się w górach z czwartku na piątek. Ratownicy zalecili szczególną ostrożność na stromych i eksponowanych stokach. Stopień zagrożenia początkowo określono jako niski z tendencją wzrostową.

WenezuelaFoto
Autorka/Autor: aa

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: pogoda.topr.pl

