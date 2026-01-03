Trudne warunki w Tatrach i Karkonoszach, zamknięte szlaki

Pogoda na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki do uprawiania turystyki są trudne – ostrzega Tatrzański Park Narodowy (TPN). Silny wiatr powoduje zawieje i zamiecie śnieżne. Obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego.

Jak informuje TPN, w partiach leśnych na szlakach mogą zalegać drzewa powalone przez wiatr. Będą one sukcesywnie usuwane. W wyższych partiach Tatr wiele szlaków jest pozawiewanych śniegiem, a miejscami ich przebieg jest niewidoczny. W formacjach wklęsłych utworzyły się głębokie zaspy, z kolei na grzbietach wiatr wywiewa śnieg, odsłaniając lód i skały. Miejscami jest bardzo ślisko. Na Kasprowym Wierchu temperatura wynosi 14 stopni mrozu, a pokrywa śnieżna ma 44 cm. W Dolinie Pięciu Stawów Polskich leży już 92 cm śniegu.

Dolina Pięciu Stawów Polskich Źródło: pogoda.topr.pl

Dodatkowym utrudnieniem jest niski pułap chmur w partiach graniowych, co ogranicza widzialność i zwiększa ryzyko utraty orientacji w terenie. Służby TPN podkreślają, że poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz właściwego doboru trasy. Do wysokogórskich wędrówek niezbędne jest także posiadanie odpowiedniego sprzętu zimowego, w tym raków, czekana, kasku oraz lawinowego ABC. Od 1 grudnia do 15 maja zamknięte są odcinki szlaków: Przełęcz w Grzybowcu – Wyżnia Kondracka Przełęcz, Dolina Tomanowa – Chuda Przełączka oraz Dolina Pięciu Stawów Polskich – Świstówka Roztocka – Morskie Oko. Ponadto od 20 grudnia do odwołania, ze względów bezpieczeństwa, zamknięty jest żółto znakowany szlak od górnej stacji kolejki linowej na Kasprowym Wierchu do kopuły szczytowej.

Morskie Oko Źródło: pogoda.topr.pl

W Tatrach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. TOPR zwraca uwagę na depozyty nawianego śniegu, które stanowią obecnie główne zagrożenie. Zalegają one na starej, twardej i zlodowaciałej warstwie.

W Karkonoszach zamknęli dwa szlaki

Szlaki turystyczne w Karkonoszach są bardzo śliskie, miejscami występują na nich lód i zaspy - poinformowali ratownicy z Karkonoskiej Grupy GOPR. Zamknięte są dwa popularne szlaki. Od piątku obowiązuje 1. stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy z Karkonoskiej Grupy GOPR poinformowali w opublikowanym w sobotni poranek komunikacie, że na szlakach w szczytowych partiach Karkonoszy jest bardzo ślisko. Temperatura wynosi od -15 do -11 stopni Celsjusza. Rano widoczność jest ograniczona do 30 metrów. Choć nie ma opadów, występują mgła i pełne zachmurzenie, a zachodni wiatr na grzbietach może osiągać prędkość powyżej 100 km/h.

GOPR informuje również o zamknięciu dwóch popularnych wśród turystów szlaków: czerwonego w Kotle Łomniczki (od Schroniska nad Łomniczką do Domu Śląskiego) i Drogi Jubileuszowej na Śnieżkę. Z kolei w dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura wynosi od -5 do -3 stopni Celsjusza, jest bezwietrznie, zachmurzenie jest małe, a widoczność dobra. Ratownicy jednak i tu radzą uważać, bo szlaki są śliskie oraz oblodzone i występują na nich zaspy. Od piątku dla Karkonoszy obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. To z powodu świeżej warstwy śniegu, która pojawiła się w górach z czwartku na piątek. Ratownicy zalecili szczególną ostrożność na stromych i eksponowanych stokach. Stopień zagrożenia początkowo określono jako niski z tendencją wzrostową.

