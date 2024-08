Tramwaj śmiertelnie potrącił rowerzystę we Wrocławiu

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę o godzinie 11:26 na skrzyżowaniu ulic Popowickiej i Białowieskiej we Wrocławiu. - Doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny, który jechał na rowerze przez tramwaj. Wiek ofiary jeszcze jest ustalany, ponieważ ta osoba nie ma przy sobie dokumentów. Ze wstępnych informacji wynika, że po wypadku mężczyzna był reanimowany, jednak nie udało się przywrócić funkcji życiowych. W tej chwili policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia - poinformował w rozmowie z tvn24.pl komisarz Wojciech Jabłoński oficer prasowy z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.