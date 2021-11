Zderzenie busa z autem osobowym. Jedna osoba nie żyje, cztery są ranne

Jedna osoba zginęła na miejscu, cztery trafiły do szpitala - taki jest bilans tragicznego wypadku na krajowej "ósemce" w miejscowości Szczytna (woj. dolnośląskie). Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Odcinek trasy pomiędzy Kudową Zdrój a Kłodzkiem jest nieprzejezdny.

- Jest zbyt wcześnie, by mówić o wstępnych ustaleniach w tej sprawie. Mogę potwierdzić, że w Szczytnej zderzyły się dwa pojazdy: fiat i bus marki Volkswagen. W wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, a cztery przewieziono do szpitala. Nie mam informacji, by wśród poszkodowanych znajdowały się osoby poniżej 15 roku życia - powiedziała tvn24.pl podinspektor Wioletta Martuszewska, rzeczniczka kłodzkiej policji.