Świetny wynik Bogdana Zdrojewskiego. Beata Kempa i Róża Thun żegnają się z Brukselą

Trzeci wynik uzyskała Konfederacja z wynikiem 11,71 proc. (134 122 głosów). Lewica otrzymała 8,86 proc. (101 364 głosów), a Trzecia Droga – 4,90 proc. (56 099). Wynik Bezpartyjnych Samorządowców to 1,22 proc. (13 981), a Komitetu Polexit to 0,26 proc. (2 935).

Bogdan Zdrojewski zdobył najwięcej głosów

To wieloletni samorządowiec, poseł i senator, a także europoseł. W ostatnich wyborach parlamentarnych dostał się do Sejmu z wynikiem 85 099 głosów, kandydując z Wrocławia (okręg nr 3). W Sejmie zasiadał także w latach 2001-2014. Był senatorem w latach 1997-2001 oraz 2019-2023.

Andrzej Buła

Anna Zalewska

Stanisław Tyszka

Krzysztof Śmiszek

Zdobył w trakcie ubiegłych wyborów do europarlamentu z partii Wiosna Roberta Biedronia najwięcej głosów (46 698) we Wrocławiu, ale wtedy nie wystarczyło to do mandatu.