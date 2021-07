Magdalena Żuk zmarła w Egipcie cztery lata temu. Śledczy wciąż potrzebują jeszcze czasu, śledztwo przedłużone

By zamknąć śledztwo w sprawie śmierci Magdaleny Żuk, śledczy czekają jeszcze na materiały dotyczące między innymi ilościowych badań toksykologicznych w poszczególnych materiałach biologicznych. W ramach międzynarodowej pomocy prawnej ma je przesłać Egipt. To tam cztery lata temu zginęła polska turystka.

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prokurator Monika Olba poinformowała, że jeleniogórscy śledczy czekają jeszcze na materiały dotyczące między innymi ilościowych badań toksykologicznych w poszczególnych materiałach biologicznych, które ma przesłać strona egipska w ramach międzynarodowej pomocy prawnej. Śledztwo zostało przedłużone przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu do 31 grudnia.

Wakacje i śmierć

27-letnia Magdalena Żuk 25 kwietnia 2017 roku poleciała na wycieczkę do kurortu Marsa-Alam w Egipcie . Kontaktowała się telefonicznie ze swoim partnerem. Dwa dni później partnera zaniepokoiło jej zachowanie, dlatego zaplanował wcześniejszy powrót kobiety do kraju.

Ze względu na pogarszający się stan zdrowia Żuk trafiła do szpitala. W tym samym czasie do Egiptu przyjechał jej znajomy, aby zabrać ją do Polski. W szpitalu dowiedział się, że kobieta nie żyje. Zmarła w wyniku obrażeń odniesionych wskutek upadku z drugiego piętra szpitala w Marsa-Alam, gdzie przebywała.