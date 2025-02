Groźne sytuacje na zamarzniętych akwenach. "Lód jest bardzo cienki"

Do dwóch podobnych zdarzeń doszło na Dolnym Śląsku oraz w województwie warmińsko-mazurskim. Pod mężczyznami załamał się lód. Na szczęście w obu przypadkach obeszło się bez ofiar. Strażacy apelują, żeby nie wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne, bo lód jest cienki.

O krok od tragedii

Do podobnego zdarzenia doszło w sobotę, 15 lutego, na jeziorze Pluszne Wielkie koło Olsztyna (woj. warmińsko-mazurskie), gdzie lód pękł pod wędkarzem.

- Przed godziną 9 otrzymaliśmy zgłoszenie o wędkarzu, który wpadł do przerębla na jeziorze Pluszne Wielkie. Na miejsce skierowaliśmy jednostki straży pożarnej, grupę wodno-nurkową i miejscową jednostkę OSP. Przed naszym przybyciem świadkowie zdarzenia wyciągnęli wędkarza z przerębla, po czym został on przetransportowany do brzegu, gdzie został opatrzony przez zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna był przytomny, wyziębiony - informuje st. kpt. Kamil Kulas, oficer prasowy KM PSP Olsztyn.