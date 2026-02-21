Karambol na drodze ekspresowej. Pięć osób rannych

Według informacji przekazanych przez dyżurnego wrocławskiego oddziału GDDKiA, do wypadku doszło po godzinie 9. Jak podają drogowcy, na węźle Głogów Południe zderzyło się pięć aut osobowych i dwa ciężarowe.
- Pięć osób odniosło obrażenia - podał dyżurny.
Trasa w miejscu wypadku jest nieprzejezdna. Według GDDKiA, utrudnienia mogą potrwa trzy godziny.
Trzy osoby ciężko ranne
Na miejscu zdarzenia nadal pracują wszystkie służby.
- Początkowo zderzyły się trzy samochody w kierunku Legnicy. Później zatrzymał się jeden z kierowców, żeby pomóc tym osobom i w jego samochód uderzyła ciężarówka na nitce drogi w kierunku Zielonej Góry. W sumie było sześć pojazdów, 11 osób brało udział w tym zdarzeniu, pięć przewiezionych do szpitala, w tym trzy w ciężkim stanie - przekazał w rozmowie z tvn24.pl, mł. kpt. Adrian Ziemiański ze straży pożarnej w Polkowicach.
Dodał, że był jeszcze siódmy pojazd, który był uszkodzony, ale nie brał udziału w zdarzeniu.
Autorka/Autor: Opracował Piotr Krysztofiak /tok
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Polkowicach