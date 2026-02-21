Logo strona główna
Wrocław

Karambol na drodze ekspresowej. Pięć osób rannych

Karambol na S3
Do zdarzenia doszło w powiecie polkowickim
Źródło: Google Earth
Pięć osób zostało rannych w zderzeniu pięciu aut osobowych i dwóch ciężarówek na trasie ekspresowej S3 na węźle Głogów Południe (Dolnośląskie). Trasa w miejscu wypadku jest nieprzejezdna.

Według informacji przekazanych przez dyżurnego wrocławskiego oddziału GDDKiA, do wypadku doszło po godzinie 9. Jak podają drogowcy, na węźle Głogów Południe zderzyło się pięć aut osobowych i dwa ciężarowe.

- Pięć osób odniosło obrażenia - podał dyżurny.

Trasa w miejscu wypadku jest nieprzejezdna. Według GDDKiA, utrudnienia mogą potrwa trzy godziny.

Karambol na S3
Karambol na S3
Źródło: KP PSP w Polkowicach
Karambol na S3
Karambol na S3
Źródło: KP PSP w Polkowicach
Karambol na S3
Karambol na S3
Źródło: KP PSP w Polkowicach

Trzy osoby ciężko ranne

Na miejscu zdarzenia nadal pracują wszystkie służby.

- Początkowo zderzyły się trzy samochody w kierunku Legnicy. Później zatrzymał się jeden z kierowców, żeby pomóc tym osobom i w jego samochód uderzyła ciężarówka na nitce drogi w kierunku Zielonej Góry. W sumie było sześć pojazdów, 11 osób brało udział w tym zdarzeniu, pięć przewiezionych do szpitala, w tym trzy w ciężkim stanie - przekazał w rozmowie z tvn24.pl, mł. kpt. Adrian Ziemiański ze straży pożarnej w Polkowicach.

Dodał, że był jeszcze siódmy pojazd, który był uszkodzony, ale nie brał udziału w zdarzeniu.

Karambol na S3
Karambol na S3
Źródło: KP PSP w Polkowicach

Autorka/Autor: Opracował Piotr Krysztofiak /tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Polkowicach

