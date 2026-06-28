Wypadek karetki na autostradzie, są ranni
Jak przekazał dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa do wypadku doszło około godziny 2:50 w niedzielę. Karetka jechała pasem w kierunku Wrocławia.
Strażacy informują, że poszkodowane są cztery osoby, stan trzech jest poważny. Zostały zabrane przez zespoły ratownictwa medycznego i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala.
Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.
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Źródło: tvn24.pl