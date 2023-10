Pogotowie nie przyjeżdżało, więc pobiegli z nieprzytomnym trzylatkiem na komendę. Nagranie

czytaj dalej

Zawsze głosowałem na Lewicę, serce mam po lewej stronie, i uczynię to raz jeszcze z przekonaniem, że to dobrze ulokowany głos - powiedział były prezydent Aleksander Kwaśniewski w nagranym przesłaniu do zgromadzonych na konwencji Nowej Lewicy w Będzinie. Przekonywał, że "Lewica to nie tylko kompetencja jej polityków, ale to czytelny i konsekwentnie wypowiadany program". Zwrócił się z apelem do wyborców.