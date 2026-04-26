Pożar warsztatu samochodowego. Spłonęły trzy auta
Do pożaru warsztatu samochodowego doszło po 5 rano w Podgórzynie.
- Przed warsztatem paliły się dwa samochody osobowe i auto dostawcze. Pożarem objęta była elewacja budynku oraz pomieszczenie warsztatu, które uległo spaleniu. Nie było osób poszkodowanych - przekazał st. kpt. Krzysztof Zakrzewski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
Na miejsce wysłano cztery zastępy straży pożarnej oraz policję. Akcja gaśnicza trwała ponad dwie godziny. Auta zostały doszczętnie spalone.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP KSRG Podgórzyn