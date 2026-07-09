Wrocław Pobicie na Wyspie Słodowej. 19-latka zaatakowała grupa rówieśników Oprac. Natalia Grzybowska |

Europa staje bardziej ksenofobiczna? Debata kobiet w TVN24 BiS Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: Policja Podkarpacka

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W sobotni wieczór na Wyspie Słodowej we Wrocławiu miało dojść do pobicia 19-letniego obywatela Ukrainy. Jak podało Radio Wrocław, powołując się na relację poszkodowanego, chwilę przed atakiem młody mężczyzna miał rozmawiać przez telefon w języku ukraińskim. Według jego relacji jeden z napastników podszedł do niego i wulgarnie zażądał oddania e-papierosa. Gdy 19-latek odmówił, miał zostać pobity. Sprawcy zdążyli uciec z miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb.

Jak przekazał poszkodowany, w wyniku incydentu doznał obrażeń, które spowodowały średni uszczerbek na zdrowiu trwający dłużej niż siedem dni.

O sprawę zapytaliśmy oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu podkomisarz Aleksandrę Freus. Policjantka potwierdziła, że funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące tego zdarzenia. - Mogę powiedzieć tylko tyle, że prowadzone jest postępowanie w sprawie pobicia - przekazała.

Ze względu na dobro prowadzonego postępowania nie ujawniła więcej szczegółów.

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