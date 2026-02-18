Po wypadku ciężarówki na kilka godzin zamkną A4

W czwartek w godzinach 10.00-15.00 całkowicie zamknięty zostanie odcinek trasy w kierunku Wrocławia między 55. a 56. kilometrem autostrady A4.
"Utrudnienia związane są z usuwaniem pojazdu ciężarowego po wczorajszym zdarzeniu drogowym" - informuje w środę Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu.
Przygotowano objazdy. Jak podaje policja, kierowcy jadący autostradą A4, będą kierowani na zjazd na węźle Łąka w stronę Bolesławca. Natomiast podróżujący autostradą A18 zjadą na węźle Golnice, również w kierunku Bolesławca. Powrót na autostradę A4 zalecany jest na węźle Krzywa.
Policja prosi o uwzględnienie utrudnień w planowaniu podróży.
Opracowała Svitlana Kucherenko
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu