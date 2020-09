Mówiła, że nie wiedziała o ciąży, po porodzie jej dziecko utopiło się w toalecie. Wyrok sądu

- Siedziałam na ubikacji, nagle zaczęłam wyciskać, to był dla mnie szok, nie wiedziałam, co się działo. Nawet nie usłyszałam płaczu dziecka, bo tak mi szumiało w głowie, że byłam nieprzytomna. Zaczęłam rodzić, w domu było pełno krwi. (...) Nie wiedziałam o co chodzi, nie umiałam sobie poradzić z tą krwią - podczas pierwszej rozprawy, w lutym 2020 roku, sędzia odczytywał wyjaśnienia oskarżonej Sabiny W. Kobieta utrzymywała, że nie wiedziała o ciąży. Została oskarżona o zabójstwo dziecka z zamiarem ewentualnym, a czynu miała dokonać mając znacznie ograniczoną poczytalność.